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    16 Temmuz 2022 Cumartesi TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?

    Yaz aylarının yeni yapımları ekranlarda yerini alıyor. TV keyfi yapmak isteyenler ise hangi kanalda ne var merak ediyor. İşte 16 Temmuz 2022 Cumartesi TV yayın akışları.
    • 16.07.2022 - 08:50
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    16 Temmuz 2022 Cumartesi TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?

    Televizyon karşısında vakit geçirmeyi sevenler ve bekledikleri yapımları kaçırmak istemeyen izleyiciler, "Bugün hangi kanalda ne var?" sorusuna yanıt arıyor.

    Yaz ayları yaklaştıkça sezon finali veya final yapan diziler, yayın akışlarını değiştirirken yeni yapımlar da yerini alıyor.

    Peki, bugün televizyonda neler var? Bu akşam hangi dizi ve filmler yayınlanacak?

    İşte 16 Temmuz Cumartesi  ATV, Kanal D, Star TV, Fox TV, TRT1, Show TV, TV8 yayın akışı…

    ATV YAYIN AKIŞI

    08:00 Sonsuz Aşk

    10:15 Galeri Köpekleri

    12:05 Yalan Dolan

    13:50 İstanbul Muhafızları Ab-ı Hayt Çeşmesi

    15:45 Gül Masalı

    18:40 Atv Ana Haber

    20:00 Şirinler 2

    KANAL D YAYIN AKIŞI

    07:00 Küçük Ağa

    09:45 Magazin D Cumartesi

    13:00 Seversin

    16:30 Gırgıriye'de Şenlik Var

    18:45 Kanal D Haber Hafta Sonu

    20:00 Şarkılar Bizi Söyler

    STAR TV YAYIN AKIŞI

    08:00 Nefise Karatay ile Hayat Güzeldir

    09:00 Çizgi Film

    09:50 Benim Tatlı Yalanım

    12:50 Ah Nerede

    15:50 Duy Beni

    18:45 Star Haber

    20:00 Duy Beni

    FOX TV YAYIN AKIŞI

    08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

    11:15 Ekonomi Arası

    11:30 Mehmet Özer ile Mutfakta

    12:15 Kamera Arkası

    13:00 Senden Daha Güzel

    16:15 Tozluyaka

    19:00 Fox Ana Haber Hafta Sonu

    20:00 Garip

    SHOW TV YAYIN AKIŞI

    07:15 Çocuktan Al Haberi

    10:00 Cumartesi Sürprizi

    13:00 Bir Şansım Olsa

    14:30 Hasret

    16:30 Tarkan

    18:25 Hafta Sonu Ana Haber

    20:00 Güldür Güldür Show

    TRT 1 YAYIN AKIŞI

    08:55 Bu Toprağın Sesi

    09:40 Türk Sineması "Nane ile Limon: Kayıp Zaman Yolcusu"

    11:45 Seni Kalbime Sakladım

    14:35 Balkan Ninnisi

    17:45 Ana Haber

    18:30 2022 FIVB VOLEYBOL KADINLAR MİLLETLER LİGİ YARI FİNALLER "TÜRKİYE-İTALYA" (Canlı)

    20:00 Mükemmel Eşleşme

    TV 8 YAYIN AKIŞI

    07:00 Doğduğun Ev Kaderindir

    09:30 Süper 1 Takım

    09:45 Bir Yemek Olsam

    10:30 Gazete Magazin

    13:00 Masterchef Türkiye

    15:15 Sinema

    17:30 Masterchef Türkiye

    20:00 Masterchef Türkiye

     

     


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