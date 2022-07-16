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- 16 Temmuz 2022 Cumartesi TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?
16 Temmuz 2022 Cumartesi TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?
- 16.07.2022 - 08:50
Televizyon karşısında vakit geçirmeyi sevenler ve bekledikleri yapımları kaçırmak istemeyen izleyiciler, "Bugün hangi kanalda ne var?" sorusuna yanıt arıyor.
Yaz ayları yaklaştıkça sezon finali veya final yapan diziler, yayın akışlarını değiştirirken yeni yapımlar da yerini alıyor.
Peki, bugün televizyonda neler var? Bu akşam hangi dizi ve filmler yayınlanacak?
İşte 16 Temmuz Cumartesi ATV, Kanal D, Star TV, Fox TV, TRT1, Show TV, TV8 yayın akışı…
ATV YAYIN AKIŞI
08:00 Sonsuz Aşk
10:15 Galeri Köpekleri
12:05 Yalan Dolan
13:50 İstanbul Muhafızları Ab-ı Hayt Çeşmesi
15:45 Gül Masalı
18:40 Atv Ana Haber
20:00 Şirinler 2
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Küçük Ağa
09:45 Magazin D Cumartesi
13:00 Seversin
16:30 Gırgıriye'de Şenlik Var
18:45 Kanal D Haber Hafta Sonu
20:00 Şarkılar Bizi Söyler
STAR TV YAYIN AKIŞI
08:00 Nefise Karatay ile Hayat Güzeldir
09:00 Çizgi Film
09:50 Benim Tatlı Yalanım
12:50 Ah Nerede
15:50 Duy Beni
18:45 Star Haber
20:00 Duy Beni
FOX TV YAYIN AKIŞI
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Ekonomi Arası
11:30 Mehmet Özer ile Mutfakta
12:15 Kamera Arkası
13:00 Senden Daha Güzel
16:15 Tozluyaka
19:00 Fox Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Garip
SHOW TV YAYIN AKIŞI
07:15 Çocuktan Al Haberi
10:00 Cumartesi Sürprizi
13:00 Bir Şansım Olsa
14:30 Hasret
16:30 Tarkan
18:25 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
TRT 1 YAYIN AKIŞI
08:55 Bu Toprağın Sesi
09:40 Türk Sineması "Nane ile Limon: Kayıp Zaman Yolcusu"
11:45 Seni Kalbime Sakladım
14:35 Balkan Ninnisi
17:45 Ana Haber
18:30 2022 FIVB VOLEYBOL KADINLAR MİLLETLER LİGİ YARI FİNALLER "TÜRKİYE-İTALYA" (Canlı)
20:00 Mükemmel Eşleşme
TV 8 YAYIN AKIŞI
07:00 Doğduğun Ev Kaderindir
09:30 Süper 1 Takım
09:45 Bir Yemek Olsam
10:30 Gazete Magazin
13:00 Masterchef Türkiye
15:15 Sinema
17:30 Masterchef Türkiye
20:00 Masterchef Türkiye