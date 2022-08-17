- Haberler
- Medya Haberleri
- 17 Ağustos 2022 Çarşamba TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?
17 Ağustos 2022 Çarşamba TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?
- 17.08.2022 - 11:34
Salı gününü televizyon izleyerek geçirmek isteyen vatandaşlar, TV yayın akışlarına göz gezdiriyor.
Severek izledikleri yapımların yeni bölümlerini kaçırmak istemeyenler, "Bugün televizyonda neler var?" sorusuna yanıt arıyor.
17 Ağustos 2022 Salı akşamı yayınlanacak olan dizi, film ve yarışma programları izleyicilere keyifli dakikalar yaşatmaya geliyor.
Sezon finali ve final yapan yapımların yerini dolduran dizi ve programlar da yakından takip ediliyor.
Peki bugün televizyonda neler, hangi diziler var? İşte 17 Ağustos 2022 Salı TV yayın akışı…
ATV
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Bir Zamanlar Çukurova
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Sağ Salim 2: Sil Baştan
16:00 Kardeşlerim
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kim Milyoner Olmak İster?
KANAL D
07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
09:00 Neler Oluyor Hayatta
10:00 Magazin D Yaz
12:00 Kanal D Ana Haber Gün Ortası
13:00 Yaprak Dökümü
15:30 Aşk-ı Memnu
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Seversin
STAR
07:00 Duy Beni
09:45 Yüksek Sosyete
12:45 Erkenci Kuş
16:00 Kiralık Aşk
18:45 Star Ana Haber
20:00 Zor Ölüm 3
FOX
08:00 Çalar Saat
10:45 Ekonomi Arası
10:50 Çağla ile Yeni Bir Gün
13:00 En Hamarat Benim
16:00 Esra Ezmeci ile Karşı Karşıya
19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber
20:00 Aile Hükümeti
TRT
06:05 Yedi Numara
11:25 Bir Aş Hikayesi
11:55 Masumlar Apartmanı
15:10 Gönül Dağı
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Kara Tahta
TV8
07:15 8'de 8 Sağlık
08:30 MasterChef Türkiye
14:30 Canım Annem
15:45 Doya Doya Moda
20:00 MasterChef Türkiye
SHOW
08:00 Bu Sabah
10:30 Şef Kapımda
12:15 Aslı Hünel ile Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:25 Show Ana Haber
20:00 Tokatçı