17 Ağustos 2022 Çarşamba TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?

Salı akşamını televizyon karşısında çıkartacak olanlar, kanallara göz gezdiriyor. Peki bugün TV'de neler, hangi diziler ve programlar var? İşte 17 Ağustos TV yayın akışları...

Salı gününü televizyon izleyerek geçirmek isteyen vatandaşlar, TV yayın akışlarına göz gezdiriyor.

Severek izledikleri yapımların yeni bölümlerini kaçırmak istemeyenler, "Bugün televizyonda neler var?" sorusuna yanıt arıyor.

17 Ağustos 2022 Salı akşamı yayınlanacak olan dizi, film ve yarışma programları izleyicilere keyifli dakikalar yaşatmaya geliyor.

Sezon finali ve final yapan yapımların yerini dolduran dizi ve programlar da yakından takip ediliyor.

Peki bugün televizyonda neler, hangi diziler var? İşte 17 Ağustos 2022 Salı TV yayın akışı…

ATV

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Bir Zamanlar Çukurova

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Sağ Salim 2: Sil Baştan

16:00 Kardeşlerim

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kim Milyoner Olmak İster?

KANAL D

07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

09:00 Neler Oluyor Hayatta

10:00 Magazin D Yaz

12:00 Kanal D Ana Haber Gün Ortası

13:00 Yaprak Dökümü

15:30 Aşk-ı Memnu

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Seversin

STAR

07:00 Duy Beni

09:45 Yüksek Sosyete

12:45 Erkenci Kuş

16:00 Kiralık Aşk

18:45 Star Ana Haber

20:00 Zor Ölüm 3

FOX

08:00 Çalar Saat

10:45 Ekonomi Arası

10:50 Çağla ile Yeni Bir Gün

13:00 En Hamarat Benim

16:00 Esra Ezmeci ile Karşı Karşıya

19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber

20:00 Aile Hükümeti

TRT

06:05 Yedi Numara

11:25 Bir Aş Hikayesi

11:55 Masumlar Apartmanı

15:10 Gönül Dağı

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Kara Tahta

TV8

07:15 8'de 8 Sağlık

08:30 MasterChef Türkiye

14:30 Canım Annem

15:45 Doya Doya Moda

20:00 MasterChef Türkiye

SHOW

08:00 Bu Sabah

10:30 Şef Kapımda

12:15 Aslı Hünel ile Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:25 Show Ana Haber

20:00 Tokatçı