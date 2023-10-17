17 Ekim 2023 TV yayın akışları! Salı günü televizyonda... Salı günü televizyonda yayınlanacak olan yapımları sizler için derledik. İşte 17 Ekim 2023 yayın akışları.

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İzleyiciler, TV karşısına geçmeden önce neler var neler yok göz atmayı seviyor.

Salı günleri de aksiyon, dram ve macera dolu günlerden bir tanesi. Bu kapsamda "Bugün TV'de neler var" sorusu gündeme geliyor.

Akşam saatlerinde Üç Kız Kardeş, Ben Bu Cihana Sığmazam, Hükümet Kadın, Hayatımın Neşesi, Yabani ve MasterChef Türkiye All Star ekranda olacak.

Peki, 17 Ekim 2023 Salı TV'de neler var? İşte yayın akışları...

ATV yayın akışı

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert

13:00 atv Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol’da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Ben Bu Cihana Sığmazam





Kanal D yayın akışı

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Yaprak Dökümü

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Aşk-ı Memnu

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Üç Kız Kardeş

Star TV yayın akışı

09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:30 Zahide Yetiş İle Yeniden Başlasak

16:30 Söz

18:15 Star Haber

19:00 Çok Güzel Hareketler 2

20:00 Hükümet Kadın (Yerli Sinema)

Fox TV yayın akışı

07:45 İlker Karagöz İle Çalar Saat

10:30 Çağla İle Yeni Bir Gün

12:00 En Hamarat Benim

15:00 Bu Tabak Kimin?

17:30 Yabani

19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber

20:00 Yabani

TRT 1 yayın akışı

10:30 Alişan İle Hayata Gülümse

13:15 Seksenler

16:00 Diriliş Ertuğrul

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Hayatımın Neşesi

Show TV yayın akışı

08:00 Bu Sabah

10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

12:15 Aslı Hünel İle Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Aile

00:15 Kızılcık Şerbeti

TV8 yayın akışı

08:30 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa

11:15 MasterChef Türkiye All Star

12:45 Demet ve Jess'le Gel Konuşalım

16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

20:00 MasterChef Türkiye All Star