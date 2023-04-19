19 Nisan 2023 TV yayın akışları! Çarşambaları televizyonda...

İzleyiciler, bugün tv'de neler var neler yok sorusunu arama motoruna yöneltiyor.
FOX, Kanal D, Star ATV, TRT1, TV8, Show, ATV'de bugünkü yayın akışı belli oldu.
Birbirinden heyecanlı ve duygusal yapımlar, yeni bölümleriyle ekranlarda olacak.
Peki, 19 Nisan 2023 Çarşamba günü hangi diziler, filmler, yarışmalar var? İşte kanalların yayın akışları...
ATV yayın akışı
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol’da
18:45 ATV Ana Haber
19:15 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu İle İftar
20:00 Kuruluş Osman
Kanal D yayın akışı
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yaprak Dökümü
12:30 Arda’nın Ramazan Mutfağı
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Aşk ve Umut
17:00 Hicran
18:40 Kanal D Ana Haber
20:00 Kraliçe
Star TV yayın akışı
09:30 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:00 Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde
16:00 Toprak İle Fidan
17:00 Söz
18:15 Star Haber
19:00 Çöp Adam
20:00 Çöp Adam
Fox TV yayın akışı
10:45 Çağla İle Yeni Bir Gün
12:45 Yalnız Kalpler
13:45 En Hamarat Benim
16:30 Sahrap Soysal İle Ramazan Sofrası
17:15 Adım Farah
19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber
20:00 Adım Farah
TRT 1 yayın akışı
08:45 Bu Toprağın Sesi
10:25 1 Çorba
10:30 Alişan İle Hayata Gülümse
13:15 Seksenler
15:50 1 Çorba
15:55 Tapduk Emre Aşkın Yolculuğu “Hikayeler”
17:40 İddiaların Aksine
17:45 Ana Haber
18:15 Ramazan Sevinci
20:00 Tay (Yerli Sinema)
21:50 Nuh’un Gemisi Cudi’de 2 (Yerli Sinema)
Show TV yayın akışı
08:00 Bu Sabah
10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
12:15 Aslı Hünel İle Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Sakar Şakir (Yerli Sinema)
21:45 Tarzan Rıfkı (Yerli Sinema)
TV8 yayın akışı
08:30 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa
11:15 Survivor 2023
12:15 Survivor Panorama
15:00 Canım Annem
16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
20:00 Survivor 2023
00:15 Survivor Ekstra
01:30 Emre Dorman İle Aklımdaki Sorular/Ramazan