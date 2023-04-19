19 Nisan 2023 TV yayın akışları! Çarşambaları televizyonda... 19 Nisan Çarşamba günü yayınlanacak olan dizi, film ve yarışmalar izleyicilere keyifli anlar yaşatacak. Peki, bugün TV'de neler var? İşte yayın akışları...

İzleyiciler, bugün tv'de neler var neler yok sorusunu arama motoruna yöneltiyor. FOX, Kanal D, Star ATV, TRT1, TV8, Show, ATV'de bugünkü yayın akışı belli oldu. Birbirinden heyecanlı ve duygusal yapımlar, yeni bölümleriyle ekranlarda olacak. Peki, 19 Nisan 2023 Çarşamba günü hangi diziler, filmler, yarışmalar var? İşte kanalların yayın akışları... ATV yayın akışı 08:00 Kahvaltı Haberleri 10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert 13:00 ATV Gün Ortası 14:00 Mutfak Bahane 16:00 Esra Erol’da 18:45 ATV Ana Haber 19:15 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu İle İftar 20:00 Kuruluş Osman Kanal D yayın akışı 09:00 Neler Oluyor Hayatta? 11:00 Yaprak Dökümü 12:30 Arda’nın Ramazan Mutfağı 13:00 Gelinim Mutfakta 16:00 Aşk ve Umut 17:00 Hicran 18:40 Kanal D Ana Haber 20:00 Kraliçe Star TV yayın akışı 09:30 Sabahın Sultanı Seda Sayan 13:00 Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde 16:00 Toprak İle Fidan 17:00 Söz 18:15 Star Haber 19:00 Çöp Adam 20:00 Çöp Adam Fox TV yayın akışı 10:45 Çağla İle Yeni Bir Gün 12:45 Yalnız Kalpler 13:45 En Hamarat Benim 16:30 Sahrap Soysal İle Ramazan Sofrası 17:15 Adım Farah 19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber 20:00 Adım Farah TRT 1 yayın akışı 08:45 Bu Toprağın Sesi 10:25 1 Çorba 10:30 Alişan İle Hayata Gülümse 13:15 Seksenler 15:50 1 Çorba 15:55 Tapduk Emre Aşkın Yolculuğu “Hikayeler” 17:40 İddiaların Aksine 17:45 Ana Haber 18:15 Ramazan Sevinci 20:00 Tay (Yerli Sinema) 21:50 Nuh’un Gemisi Cudi’de 2 (Yerli Sinema) Show TV yayın akışı 08:00 Bu Sabah 10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk 12:15 Aslı Hünel İle Gelin Evi 15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme 18:45 Show Ana Haber 20:00 Sakar Şakir (Yerli Sinema) 21:45 Tarzan Rıfkı (Yerli Sinema) TV8 yayın akışı 08:30 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa 11:15 Survivor 2023 12:15 Survivor Panorama 15:00 Canım Annem 16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz 20:00 Survivor 2023 00:15 Survivor Ekstra 01:30 Emre Dorman İle Aklımdaki Sorular/Ramazan