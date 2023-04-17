17 Nisan 2023 TV yayın akışları! Pazartesi günü televizyonda...

Televizyon seyircileri, her gün ekranlarda farklı yapımlarla zaman geçiriyor.

Hangi kanalda ne var sorusu kumandayı eline alan izleyiciler tarafından araştırılıyor.

Bugün dizi ve programların yanı sıra, Kadir Gecesi özel programları da yer alıyor.

Severek izledikleri yapımların yeni bölümlerini kaçırmak istemeyen vatandaşlar, ‘’Bugün televizyonda neler var?’’ sorusuna yanıt arıyor.

Peki, bugün televizyonda hangi dizi ve filmler var? İşte 16 Nisan 2023 Pazartesi TV yayın akışı...

ATV yayın akışı

10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert

13:00 Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol'da

18:45 atv Ana Haber

19:30 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile İftar

20:00 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu İle Kadir Gecesi Özel

22:00 Bir Küçük Gün Işığı (Yeni Bölüm)

Kanal D yayın akışı

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Yaprak Dökümü

12:30 Arda'nın Ramazan Mutfağı

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Aşk ve Umut

17:00 Hicran

18:40 Ana Haber

20:00 Veda Mektubu (Yeni Bölüm)

Star TV yayın akışı

07:00 Mesut Yar ile Bugün

09:30 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde

16:00 Toprak ile Fidan

17:00 Söz

18:15 Star Haber

19:00 Çok Güzel Hareketler 2

20:00 Ömer (Yeni Bölüm)

Fox TV yayın akışı

10:45 Çağla İle Yeni Bir Gün

12:15 Yalnız Kalpler

13:45 En Hamarat Benim

16:45 Sahrap Soysal İle Ramazan Sofrası

17:30 Tetikçinin Oğlu

19:00 Selçuk Tepeli ile Fox Ana Haber

20:00 Yasak Elma (Yeni Bölüm)

23:30 Tetikçinin Oğlu

TRT 1 yayın akışı

10:25 1 Çorba

10:30 Alişan İle Hayata Gülümse

13:15 Seksenler

15:40 1 Çorba

15:45 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması

17:40 İddiaların Aksine

17:45 Ana Haber

18:15 Ramazan Sevinci

20:00 Alparslan: Büyük Selçuklu

22:45 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması

Show TV yayın akışı

08:00 Bu Sabah

10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

12:15 Aslı Hünel ile Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show (Tekrar)

TV8 yayın akışı

07:15 8'de Sağlık

08:30 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa

11:15 Survivor 2023

12:15 Survivor Panorama

15:00 Canım Annem

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20:00 Survivor 2023