17 Nisan 2023 TV yayın akışları! Pazartesi günü televizyonda... Pazartesi günü yapımların yeni bölümleri ekranlara gelirken, Kadir Gecesi özel yayınları da akışlarda yerini aldı. Peki, bugün hangi kanalda ne var? İşte 17 Mart 2023 Pazartesi TV yayın akışları...

Televizyon seyircileri, her gün ekranlarda farklı yapımlarla zaman geçiriyor. Hangi kanalda ne var sorusu kumandayı eline alan izleyiciler tarafından araştırılıyor. Bugün dizi ve programların yanı sıra, Kadir Gecesi özel programları da yer alıyor. Severek izledikleri yapımların yeni bölümlerini kaçırmak istemeyen vatandaşlar, ‘’Bugün televizyonda neler var?’’ sorusuna yanıt arıyor. Peki, bugün televizyonda hangi dizi ve filmler var? İşte 16 Nisan 2023 Pazartesi TV yayın akışı... ATV yayın akışı 10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert 13:00 Atv Gün Ortası 14:00 Mutfak Bahane 16:00 Esra Erol'da 18:45 atv Ana Haber 19:30 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile İftar 20:00 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu İle Kadir Gecesi Özel 22:00 Bir Küçük Gün Işığı (Yeni Bölüm) Kanal D yayın akışı 09:00 Neler Oluyor Hayatta? 11:00 Yaprak Dökümü 12:30 Arda'nın Ramazan Mutfağı 13:00 Gelinim Mutfakta 16:00 Aşk ve Umut 17:00 Hicran 18:40 Kanal D Ana Haber 20:00 Veda Mektubu (Yeni Bölüm) Star TV yayın akışı 07:00 Mesut Yar ile Bugün 09:30 Sabahın Sultanı Seda Sayan 13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde 16:00 Toprak ile Fidan 17:00 Söz 18:15 Star Haber 19:00 Çok Güzel Hareketler 2 20:00 Ömer (Yeni Bölüm) Fox TV yayın akışı 10:45 Çağla İle Yeni Bir Gün 12:15 Yalnız Kalpler 13:45 En Hamarat Benim 16:45 Sahrap Soysal İle Ramazan Sofrası 17:30 Tetikçinin Oğlu 19:00 Selçuk Tepeli ile Fox Ana Haber 20:00 Yasak Elma (Yeni Bölüm) 23:30 Tetikçinin Oğlu TRT 1 yayın akışı 10:25 1 Çorba 10:30 Alişan İle Hayata Gülümse 13:15 Seksenler 15:40 1 Çorba 15:45 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması 17:40 İddiaların Aksine 17:45 Ana Haber 18:15 Ramazan Sevinci 20:00 Alparslan: Büyük Selçuklu 22:45 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması Show TV yayın akışı 08:00 Bu Sabah 10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk 12:15 Aslı Hünel ile Gelin Evi 15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme 18:45 Show Ana Haber 20:00 Güldür Güldür Show (Tekrar) TV8 yayın akışı 07:15 8'de Sağlık 08:30 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa 11:15 Survivor 2023 12:15 Survivor Panorama 15:00 Canım Annem 16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz 20:00 Survivor 2023