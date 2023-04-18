17 Nisan reyting sonuçları açıklandı! İşte dünün reyting birincisi: Yasak Elma, Ömer, Veda Mektubu...

Her gün bir önceki güne ait Total, AB ve ABC sıralaması belli olurken dünün reyting sonuçları merakla bekleniyor.
Dün akşam gündüz kuşağı programları ve birbirinden güzel diziler ekranlardaki yerini aldı. Güçlü yapımların reyting savaşı sona erdi.
İzleyiciler, dün akşamın reyting sonuçlarını merak ediyor. Peki dün akşam en çok izlenen dizi ve programlar hangileri?
17 Nisan Pazartesi reyting sonuçları
Total'de 1.sırada “Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber”, 2. sırada TRT1’de izleyiciyle buluşan “Alparslan Büyük Selçuklu”, 3.sırada Fox TV’de yayınlanan “Yasak Elma” yer aldı.
AB'de 1.sırada Star TV’de yayınlanan “Ömer”, 2.sırada “Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber”, 3.sırada “Alparslan Büyük Selçuklu” yer aldı.