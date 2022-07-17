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    17 Temmuz 2022 Pazar TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?

    Pazar gününü TV karşısına geçirecek olanlar, kanallara göz gezdiriyor. Peki bugün TV'de neler, hangi diziler ve programlar var? İşte 17 Temmuz TV yayın akışları...
    • Haber Merkezi
    • 17.07.2022 - 08:57
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    17 Temmuz 2022 Pazar TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?

    Severek izledikleri yapımların yeni bölümlerini kaçırmak istemeyenler, ‘’Bugün televizyonda neler var?’’ sorusuna yanıt arıyor.

    17 Temmuz 2022 Pazar akşamı yayınlanacak olan dizi, film ve yarışma programları izleyicilere keyifli dakikalar yaşatmaya geliyor.

    Ekranlarda birçok yeni yaz dizisi ve programı yer alıyor.

    Peki bugün televizyonda neler, hangi diziler var? İşte 17 Temmuz 2022 Pazar TV yayın akışı…

    17 Temmuz 2022 Pazar TV yayın akışı

    ATV yayın akışı

    • 08:00 Beni Unutma
    • 10.15 Şirinler 2
    • 12:15 Sevimli Tehlikeli
    • 14:30 Öteki Taraf
    • 16.34 Windstorm 4: Ari'nin Gelişi
    • 18:40 ATV Ana Haber
    • 20:00 Gül Masalı

     

    Kanal D yayın akışı

    • 07:00 Küçük Ağa
    • 09:45 Magazin D Pazar
    • 13:00 Çok Güzel Hareketler 2
    • 16:45 Çinliler Geliyor
    • 18:45 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu
    • 20:00 Hızlı ve Öfkeli: Hobbs ve Shaw

     

    Star TV yayın akışı

    • 08:00 Nefise Karatay ile Hayat Güzeldir
    • 09:00 Çizgi film
    • 09:30 Benim Tatlı Yalanım
    • 13:00 Duy Beni
    • 16:00 Ah Nerede
    • 18:45 Star Haber
    • 20:00 Çok Güzel Hareketler 2
    • 23:30 Duy Beni

     

    Fox TV yayın akışı

    • 08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
    • 11:15 Ekonomi Arası
    • 11:20 Tozluyaka
    • 14:00 İyilik
    • 16:30 Senden Daha Güzel
    • 19:00 Fox Ana Haber Hafta Sonu
    • 20:00 Mutlu Aile Tablosu
    • 22:45 Tozluyaka

     

    TRT 1 yayın akışı

    • 09:40 Payitaht "Abdülhamid"
    • 13:10 Yerli Dizi
    • 15:55 Kara Tahta (Altyazılı)
    • 19:00 Ana Haber (Canlı)
    • 20:00 Yabancı Sinema "Aşk Tarifi"
    • 22:35 Yerli Dizi

     

    Show TV yayın akışı

    • 10:00 Pazar Sürprizi
    • 13:00 Bir Şansım Olsa
    • 14:30 Karaoğlan Geliyor
    • 16:30 İbo ile Güllüşah
    • 18:25 Hafta Sonu Ana Haber
    • 20:00 Kapıcılar Kralı
    • 21:45 Avanak Abdi
    • 23:30 Kapıcılar Kralı

     

    TV8 yayın akışı

    • 06:30 Oynat Bakalım
    • 07:00 Doğduğun Ev Kaderindir
    • 10:00 Gazete Magazin
    • 12:15 Masterchef Türkiye
    • 15:15 Sinema
    • 17:15 Masterchef Türkiye
    • 20:00 Masterchef Türkiye

    17 Temmuz 2022 Pazar TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var? #1


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