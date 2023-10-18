18 Ekim 2023 yayın akışları: Bugün kanallarda neler var? TV'de çarşamba yapımları... Televizyon kanallarında günün dizi, film ve programları belli oldu. Kanallar yayın akışlarını duyurdu. Peki, bugün TV'de neler var? İşte 18 Ekim 2023 Çarşamba yapımları...

ensonhaber.com Ekran başında vakit geçirmeyi seven izleyicileri, her gün yayın akışlarına göz atıyor. Her kanalda başka bir yapım izleyicilerle buluşuyor. Kanallar günlük olarak yayın akışlarını yayınlıyor; Bugünün listesi de belli oldu. 18 Ekim Çarşamba akşamı Ölümcül Makineler, Kuruluş Osman, Deliha, Benim Güzel Ailem, Adım Farah ve MasterChef Türkiye All Star programları ekranda olacak. Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV, TRT 1 daha birçok yapıma ev sahipliği yapacak. Peki, bugün TV'de neler var? İşte yayın akışları... ATV yayın akışı 08:00 Kahvaltı Haberleri 10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert 13:00 ATV Gün Ortası 14:00 Mutfak Bahane 16:00 Esra Erol’da 19:00 ATV Ana Haber 20:00 Kuruluş Osman Kanal D yayın akışı 07:00 Yabancı Damat 09:00 Neler Oluyor Hayatta? 11:00 Yaprak Dökümü 13:00 Gelinim Mutfakta 16:00 Aşk-ı Memnu 18:40 Kanal D Ana Haber 20:00 Ölümcül Makineler (Yabancı Sinema) Star TV yayın akışı 07:00 Benim Tatlı Yalanım 09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan 13:30 Zahide Yetiş İle Yeniden Başlamak 16:30 Güzel Köylü 18:15 Star Haber 19:00 Çok Güzel Hareketler 2 20:00 Deliha (Yerli Sinema) Fox TV yayın akışı 07:45 İlker Karagöz İle Çalar Saat 10:30 Çağla İle Yeni Bir Gün 12:00 En Hamarat Benim 15:00 Bu Tabak Kimin? 17:30 Adım Farah 19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber 20:00 Adım Farah TRT 1 yayın akışı 06:45 Kalk Gidelim 10:30 Alişan İle Hayata Gülümse 13:15 Seksenler 16:00 Diriliş Ertuğrul 19:00 Ana Haber 19:55 İddiaların Aksine 20:00 Benim Güzel Ailem Show TV yayın akışı 08:00 Bu Sabah 10:00 Yeşil Vadi’nin Kızı 12:15 Aslı Hünel İle Gelin Evi 15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme 18:45 Show Ana Haber 20:00 Yerli Sinema Atla Gel Şaban 21:45 Aile TV8 yayın akışı 07:15 8’de Sağlık 08:30 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa 11:15 MasterChef Türkiye All Star 12:45 Demet ve Jess'le Gel Konuşalım 16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz 20:00 MasterChef Türkiye All Star