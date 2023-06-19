18 Haziran reyting sonuçları açıklandı! Teşkilat dizisi zirveye yerleşti... 18 Haziran 2023 Pazar günü yayınlanan diziler, filmler ve haber bültenleri arasındaki reyting yarışı sona erdi. Peki reyting yarışını kim kazandı? İşte dünün reyting sonuçları…

Her gün bir önceki güne ait Total, AB ve ABC sıralaması belli olurken dünün reyting sonuçları merakla bekleniyor.

Dün akşam gündüz kuşağı programları ve birbirinden güzel diziler ve milli maç ekranlardaki yerini aldı. Güçlü yapımların reyting savaşı sona erdi.

İzleyiciler, dün akşamın reyting sonuçlarını merak ediyor. Peki dün akşam en çok izlenen dizi ve programlar hangileri?

18 Haziran Pazar reyting sonuçları

Total'de birinci sırada Teşkilat, ikinci sırada Vermem Seni Ellere, üçüncü sırada Masterchef Türkiye All Star yer aldı.

AB'de ilk sırada Teşkilat, ikinci sırada Masterchef Türkiye All Star, üçüncü sırada Güzel Günler yer aldı.

20+ABC1 grubunda ise birinci sırada Teşkilat, ikinci sırada Masterchef Türkiye All Star, üçüncü sırada Güzel Günler yer aldı.