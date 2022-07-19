Pazartesi akşamı televizyonda Tozluyaka, Masterchef Türkiye, Sevmek Zamanı gibi yapımlar yayınlandı. Peki, 18 Temmuz 2022 Pazartesi reyting yarışını kim kazandı?

Dün akşam yayınlanan dizi, film, yarışma ve haber programlarının reyting sonuçları izleyiciler tarafından merak ediliyor.

18 Temmuz 2022 Pazartesi akşamı ATV'de Sevmek Zamanı, Kanal D'de Suçlu, Star TV'de Duy Beni, Fox TV'de Tozluyaka, TRT 1'de İddiaların Aksine, Show TV'de Demet Akbağ ile Güldürme Beni, ve TV8'de Masterchef Türkiye yapımları arasında reyting yarışı vardı.

Günlük olarak yayınlanan dizi, film, yarışma ve haber programlarının izlenme oranları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralanıyor.

Peki 18 Temmuz 2022 Pazartesi reyting sıralamasına göre en çok ne izlendi?Hangi dizi ve yarışma programları birbiriyle kapıştı?

İşte 18 Temmuz 2022 Pazartesi reyting sonuçları...

18 Temmuz Pazartesi günü yayınlanan dizi ve haberlerin reyting sonuçları belli oldu.

Total izleyici grubunda birinciliği Tozluyaka , ikinciliği Masterchef Türkiye, üçüncülüğü ise Fox Ana Haber aldı.

AB Grubunda ise birinciliği Masterchef Türkiye, ikinciliğiTozluyaka, üçüncülüğü ise Fox Ana Haber aldı.

20+ABC 1 Grubunda ise birinciliği Masterchef Türkiye, İkinciliği Tozluyaka, üçüncülüğü ise Fox Ana Haber aldı.

TOTAL İLK 10 PROGRAM

1 TOZLUYAKA FOX

2 MASTERCHEF TURKIYE TV8

3 FOX ANA HABER FOX

4 GULDUR GULDUR SHOW (TKR) SHOW TV

5 TOZLUYAKA (OZET) FOX

6 BANKA ISI (Y.S) KANAL D

7 SUCLU (Y.S) KANAL D

8 SHOW ANA HABER SHOW TV

9 KANAL D ANA HABER KANAL D

10 ATV ANA HABER ATV

AB İLK 10 PROGRAM

1 MASTERCHEF TURKIYE TV8

2 TOZLUYAKA FOX

3 FOX ANA HABER FOX

4 GULDUR GULDUR SHOW (TKR) SHOW TV

5 SUCLU (Y.S) KANAL D

6 MASTERCHEF TURKIYE OZET TV8

7 ATV ANA HABER ATV

8 BANKA ISI (Y.S) KANAL D

9 KANAL D ANA HABER KANAL D

10 TOZLUYAKA (OZET) FOX

20+ABC1 İLK 10 PROGRAM

1 MASTERCHEF TURKIYE TV8

2 TOZLUYAKA FOX

3 FOX ANA HABER FOX

4 GULDUR GULDUR SHOW (TKR) SHOW TV

5 SUCLU (Y.S) KANAL D

6 BANKA ISI (Y.S) KANAL D

7 TOZLUYAKA (OZET) FOX

8 MASTERCHEF TURKIYE OZET TV8

9 SHOW ANA HABER SHOW TV

10 KANAL D ANA HABER KANAL D