18 Temmuz 2022 Pazartesi TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?

Pazartesi akşamını televizyon karşısında çıkartacak olanlar, kanallara göz gezdiriyor. Peki bugün TV'de neler, hangi diziler ve programlar var? İşte 18 Temmuz TV yayın akışları...

Pazartesi gününü televizyon izleyerek geçirmek isteyen vatandaşlar, TV yayın akışlarına göz gezdiriyor.

Severek izledikleri yapımların yeni bölümlerini kaçırmak istemeyenler, "Bugün televizyonda neler var?" sorusuna yanıt arıyor.

18 Temmuz 2022 Pazartesi akşamı yayınlanacak olan dizi, film ve yarışma programları izleyicilere keyifli dakikalar yaşatmaya geliyor.

Sezon finali ve final yapan yapımların yerini dolduran dizi ve programlar da yakından takip ediliyor.

Peki bugün televizyonda neler, hangi diziler var? İşte 18 Temmuz 2022 Pazartesi TV yayın akışı…

18 Temmuz 2022 Pazartesi TV yayın akışı

ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Bir Zamanlar Çukurova

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 İkimizin Yerine

16:00 Kardeşlerim

18:40 ATV Ana Haber

20:00 Sevmek Zamanı

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Hayat Bazen Tatlıdır

09:45 Benim Tatlı Yalanım

12:45 Erkenci Kuş

15:45 Menajerimi Ara

18:30 Ana Haber

20:00 Duy Beni

KANAL D YAYIN AKIŞI

08:30 Afili Aşk

10:00 Yaprak Dökümü

12:00 Kanal D Haber Gün Arası

13:00 Magazin D Yaz

14:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

16:15 Aşk-ı Memnu

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Suçlu

SHOW TV YAYIN AKIŞI

07:30 Yeni Gelin

10:30 Şef Kapımda

12:15 Bir Şansım Olsa

15:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

18:25 Show Ana Haber

20:00 Demet Akbağ ile Güldürme Beni

FOX TV YAYIN AKIŞI

08:00 Çalar Saat

10:45 Ekonomi Arası

10:50 Sen Çal Kapımı

12:45 Kadının Eseri

13:45 Tozluyaka

16:00 Esra Ezmeci ile Karşı Karşıya

19:00 FOX Ana Haber

20:00 Tozluyaka

TRT 1 YAYIN AKIŞI

08:25 Tozkoparan

11:15 Bir Aş Hikayesi

11:45 Masumlar Apartmanı

15:00 Gönül Dağı

19:05 Ana Haber

20:00 İddiaların Aksine

20:05 Yerli Dizi

TV 8 YAYIN AKIŞI

07:15 8'de Sağlık

08:30 MasterChef Türkiye

14:45 Canım Annem

17:15 MasterChef Türkiye

20:00 MasterChef Türkiye