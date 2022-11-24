18 yaşına girdi! Emine Ün’ün kızı Duru'yu görenler şok oldu: 'Kopyala yapıştır gibiler'

Bir dönemin en popüler ünlüleri arasında yer alan Emine Ün'ün kızını gören şaşıp kalıyor. Güzelliğiyle annesine benzetilen Duru 18 yaşına girdi.

Emine Ün’ün, Emre Kınay ile olan evliliğinden dünyaya gelen kızı Duru 18 yaşına girdi. Emine Ün, kızının doğum gününü instagram hesabından yaptığı paylaşım ile kutladı.

Emine Ün ve Emre Kınay 2009 yılında boşanmışlardı. Çiftin Duru isminde bir kız çocukları bulunuyor. Duru Kınay dün 18 yaşına bastı. Emine Ün’ün kızını görenler şaşkınlıklarını gizleyemiyor.

Emine Ün instagramda yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi; “Benim çiçeğimm, hayatımın anlamı ,iyikim.. Varlığına şükrettiğim benim güzel kızım seni çok seviyorum. Kalbinden geçen en güzel dileklerinin gerçek olduğu harika yaşların olsun… Hep sağlıkla hep neşeli bir ömür diliyorum. İyiki doğdun”

İşte Emine Ün’ün kızı Duru..