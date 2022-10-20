19 Ekim 2022 Çarşamba reyting sonuçları açıklandı! Bakın en çok ne izlenmiş!

19 Ekim 2022 Çarşamba reyting sonuçları açıklandı! Bakın en çok ne izlenmiş!

19 Ekim 2022 Çarşamba günü yayınlanan dizi ve programların reyting sonuçları açıklandı. İşte dün akşam en çok izlenen dizi ve programlar...

Her gün bir önceki güne ait Total, AB ve ABC sıralaması belli olurken dünün reyting sonuçları merakla bekleniyordu.

19 Ekim 2022 Çarşamba günü yayınlanan dizi ve programların reytin sonuçları belli oldu.

Dün akşam Gecenin Ucunda, Kuruluş Osman ve O Kız dizileri ekranlardaki yerini aldı. Güçlü yapımların reyting savaşına yeni diziler Tuzak ve Hayat Bugün de dahil oldu.

Dizi ve programları izlemeyi seven vatandaşlar, dün akşamın reyting sonuçlarını merak ediyor.

Peki dün akşam en çok izlenen dizi ve programlar hangileri? İşte 19 Ekim 2022 Çarşamba reyting sonuçları...

19 Ekim 2022 Çarşamba reyting sonuçları açıklandı

Total'de birinci sırada Kuruluş Osman, ikinci sırada Esra Erol'da, üçüncü sırada Kuruluş Osman özet yer aldı.

AB'de ise birinci sırada Kuruluş Osman, ikinci sırada Müge Anlı ile Tatlı Sert, üçüncü sırada ise Esra Erol'da yer aldı.

20+ABC1 Grubu izleyicide ise birinci sırada Kuruluş Osman, ikinci sırada Müge Anlı ile Tatlı Sert, üçüncü sırada ise Esra Erol'da yer aldı.

Total ilk 10 dizi ve program

KURULUS OSMAN ATV

ESRA EROL’DA ATV

KURULUS OSMAN (OZET) ATV

SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX

MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

ATV ANA HABER ATV

O KIZ KANAL D

GECENIN UCUNDA STAR TV

HAYAT BUGUN SHOW TV

SHOW ANA HABER SHOW TV

AB ilk 10 dizi ve program

KURULUS OSMAN ATV

SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX

MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

ESRA EROL’DA ATV

O KIZ KANAL D

GECENIN UCUNDA STAR TV

HAYAT BUGUN SHOW TV

TUZAK TV8

KURULUS OSMAN (OZET) ATV

ATV ANA HABER ATV

20+ABC1 ilk 10 dizi ve program

KURULUS OSMAN ATV

SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX

MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

ESRA EROL’DA ATV

KURULUS OSMAN (OZET) ATV

HAYAT BUGUN SHOW TV

O KIZ KANAL D

ATV ANA HABER ATV

GECENIN UCUNDA STAR TV

TUZAK TV8