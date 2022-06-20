Dün akşam Gül Masalı, Senden Daha Güzel, Survivor All Star, Hababam Sınıfı gibi yapımlar ekrana geldi. İşte 19 Haziran 2022 Pazar reyting sonuçları...

Dün akşam yayınlanan dizi, film, yarışma ve haber programlarının reyting sonuçları izleyiciler tarafından merak ediliyor.

19 Haziran 2022 Pazar akşamı Gül Masalı, Kanal D'de Maymunlar Cehennemi, Star TV'de Çok Güzel Hareketler 2, Fox TV'de Senden Daha Güzel, TRT 1'de Yabancı Sinema "Büyükbaba İle Savaş" (Altyazılı) , Show TV'de Hababam Sınıfı Uyanıyor ve TV8'de Survivor All Star yapımları yayınlandı.

Günlük olarak yayınlanan dizi, film, yarışma ve haber programlarının izlenme oranları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralanıyor.

Peki 19 Haziran 2022 Pazartesi reyting sıralamasına göre en çok ne izlendi?

Hangi dizi ve yarışma programları birbiriyle kapıştı?

İşte 19 Haziran 2022 Pazar reyting sonuçları...

19 Haziran 2022 Pazartesi reyting sonuçları açıklandı 19 Haziran Pazartesi günü yayınlanan dizi ve haberlerin reyting sonuçları belli oldu.

Total izleyici grubunda birinciliği Survivor All Star, İkinciliği Korkusuz Korkak, üçüncülüğü Maymunlar Cehennemi aldı.

AB Grubunda ise birinciliği Survivor All Star, İkinciliği FOX Ana Haber Hafta Sonu, üçüncülüğü Maymunlar Cehennemi aldı.

20+ABC 1 Grubunda ise birinciliği Survivor All Star, İkinciliği FOX Ana Haber Hafta Sonu, üçüncülüğü Maymunlar Cehennemi aldı.

TOTAL İLK 10 PROGRAM

1 SURVIVOR ALL STAR TV8

2 KORKUSUZ KORKAK (T.S) SHOW TV

3 MAYMUNLAR CEHENNEMI SAVAS (Y.S) KANAL D

4 FOX ANA HABER HAFTA SONU FOX

5 GUL MASALI ATV

6 HABABAM SINIFI UYANIYOR (T.S) SHOW TV

7 GUL MASALI (TKR) ATV 8 SHOW ANA HABER SHOW TV

9 KANAL D ANA HABER KANAL D

10 COK GUZEL HAREKETLER 2 OZEL STAR TV

AB İLK 10 PROGRAM

1 SURVIVOR ALL STAR TV8

2 FOX ANA HABER HAFTA SONU FOX

3 MAYMUNLAR CEHENNEMI SAVAS (Y.S) KANAL D

4 GUL MASALI ATV

5 KORKUSUZ KORKAK (T.S) SHOW TV

6 TURKIYE-GUNEY KORE FIVB KADINLAR VOLEYBOL MILLETLER LIGI KARSILASMASI TRT SPOR

7 KANAL D ANA HABER KANAL D 8 SURVIVOR EKSTRA TV8

9 GUL MASALI (TKR) ATV 10 BUYUKBABA ILE SAVAS (Y.S) (TKR) TRT 1

20+ABC1 İLK 10 PROGRAM

1 SURVIVOR ALL STAR TV8 2 FOX ANA HABER HAFTA SONU FOX

3 MAYMUNLAR CEHENNEMI SAVAS (Y.S) KANAL D

4 GUL MASALI ATV

5 KORKUSUZ KORKAK (T.S) SHOW TV

6 GUL MASALI (TKR) ATV

7 HABABAM SINIFI UYANIYOR (T.S) SHOW TV

8 KANAL D ANA HABER KANAL D

9 SURVIVOR EKSTRA TV8

10 BUYUKBABA ILE SAVAS (Y.S) TRT 1