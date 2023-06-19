19 Haziran Pazartesi TV'de neler var? İşte yayın akışları TV ekranları, yeni bir reyting yarışı için hazır...Peki, bugün TV'de neler var? İşte 19 Haziran 2023 kanalların yayın akışları...

Pazartesi sendromunu ekran başında atlatmaya çalışanlar, yapımlara göz atıyor. Takip ettikleri yapımı kaçırmak istemeyen seyirciler, günü ve saatini bilmek istiyor. Pazartesi günü hangi kanalda hangi dizi/film/yarışma var belli oldu. Peki, bugün televizyonda neler var? Bu akşam hangi dizi, film ve programlar yayımlanacak? İşte 19 Haziran Pazartesi 2023 TV yayın akışı... ATV yayın akışı 08:00 Kahvaltı Haberleri 10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert 13:00 Atv Gün Ortası 14:00 Mutfak Bahane 16:00 Esra Erol'da 19:00 atv Ana Haber 20:00 Üvey Anne Kanal D yayın akışı 09:00 Neler Oluyor Hayatta 11:00 Yaprak Dökümü 13:00 Gelinim Mutfakta 16:00 Aşk ve Umut 17:00 Hicran 18:40 Kanal D Ana Haber 20:00 Veda Mektubu Star TV yayın akışı 09:30 Sabahın Sultanı Seda Sayan 13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde 16:00 Sefirin Kızı 18:15 Star Haber 19:00 Çok Güzel Hareketler 2 20:00 Deliha Fox TV yayın akışı 07:45 İlker Karagöz İle Çalar Saat 10:45 Çağla İle Yeni Bir Gün 12:15 En Hamarat Benim 16:00 Taçsız Prenses 19:00 Selçuk Tepeli ile Fox Ana Haber 20:00 Taçsız Prenses TRT 1 yayın akışı 09:30 Kalk Gidelim 12:15 Şehirden Uzakta 13:45 Seksenler 16:30 Diriliş Ertuğrul 19:00 Ana Haber 19:55 İddiaların Aksine 20:00 Yeşil Deniz Milenyum 21:45 UEFA EURO Elemeleri 'Tükiye-Galler' Show TV yayın akışı 08:00 Bu Sabah 10:00 Güzel Günler 12:15 Aslı Hünel ile Gelin Evi 15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme 18:45 Show Ana Haber 20:00 Maviye Sürgün 22:30 Şaşkın Hırsızlar TV8 yayın akışı 08:30 Doğduğun Ev Kaderindir 11:15 MasterChef Türkiye All Star 12:15 Survivor Panorama 15:00 Canım Annem 16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz 20:00 MasterChef Türkiye All Star