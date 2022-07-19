- Haberler
- Medya Haberleri
- 19 Temmuz 2022 Salı TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?
19 Temmuz 2022 Salı TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?
- 19.07.2022 - 08:38
- Güncelleme : 19.07.2022 - 10:21
Salı gününü televizyon izleyerek geçirmek isteyen vatandaşlar, TV yayın akışlarına göz gezdiriyor.
Severek izledikleri yapımların yeni bölümlerini kaçırmak istemeyenler, "Bugün televizyonda neler var?" sorusuna yanıt arıyor.
19 Temmuz 2022 Salı akşamı yayınlanacak olan dizi, film ve yarışma programları izleyicilere keyifli dakikalar yaşatmaya geliyor.
Sezon finali ve final yapan yapımların yerini dolduran dizi ve programlar da yakından takip ediliyor. Peki bugün televizyonda neler, hangi diziler var?
İşte 19 Temmuz 2022 Salı TV yayın akışı…
ATV YAYIN AKIŞI
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Bir Zamanlar Çukurova
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Dönense Senindir
16:00 Kardeşlerim
18:40 ATV Ana Haber
20.00 Şirinler: Kayıp Köy
KANAL D YAYIN AKIŞI
08:30 Afilli Aşk
10:00 Yaprak Dökümü
12:00 Kanal D Haber Gün Arası
13:00 Magazin D Yaz
14:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
16:15 Aşk-ı Memnu
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Hababam Sınıfı: Yaz Oyunları
STAR TV YAYIN AKIŞI
09:45 Benim Tatlı Yalanım
12:45 Ah Nerede
15:45 Duy Beni
18.40 Star Haber
20:00 Hedefim Sensin
22:30 Duy Beni
FOX TV YAYIN AKIŞI
08:00 Çalar Saat
10:45 Ekonomi Arası
10:50 Sen Çal Kapımı
12:45 Kadının Eseri
13:45 Senden Daha Güzel
16:00 Esra Ezmeci ile Karşı Karşıya
19:00 Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber
20:00 Senden Daha Güzel
TRT 1 YAYIN AKIŞI
08:30 Tozkoparan
11:05 Bir Aş Hikayesi
11:35 Masumlar Apartmanı (Altyazılı)
15:10 Gönül Dağı (Altyazılı)
19:00 Ana Haber (Canlı)
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Balkan Ninnisi (Altyazılı)
TV 8 YAYIN AKIŞI
07:15 8'de Sağlık
08:30 Masterchef Türkiye
14:15 Canım Annem
16:00 Doya Doya Moda
20:00 Masterchef Türkiye
SHOW TV YAYIN AKIŞI
10:30 Şef Kapımda
12:15 Bir Şansım Olsa
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18.45 SHOW Ana Haber
20:00 Dizi/Sinema