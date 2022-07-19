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    19 Temmuz 2022 Salı TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?

    Salı akşamını televizyon karşısında çıkartacak olanlar, kanallara göz gezdiriyor. Peki bugün TV'de neler, hangi diziler ve programlar var? İşte 19 Temmuz TV yayın akışları...
    • 19.07.2022 - 08:38
    • Güncelleme : 19.07.2022 - 10:21
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    19 Temmuz 2022 Salı TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?

    Salı gününü televizyon izleyerek geçirmek isteyen vatandaşlar, TV yayın akışlarına göz gezdiriyor.

    Severek izledikleri yapımların yeni bölümlerini kaçırmak istemeyenler, "Bugün televizyonda neler var?" sorusuna yanıt arıyor.

    19 Temmuz 2022 Salı akşamı yayınlanacak olan dizi, film ve yarışma programları izleyicilere keyifli dakikalar yaşatmaya geliyor.

    Sezon finali ve final yapan yapımların yerini dolduran dizi ve programlar da yakından takip ediliyor. Peki bugün televizyonda neler, hangi diziler var?

    İşte 19 Temmuz 2022 Salı TV yayın akışı…

    ATV YAYIN AKIŞI

    08:00 Kahvaltı Haberleri

    10:00 Bir Zamanlar Çukurova

    13:00 ATV Gün Ortası

    14:00 Dönense Senindir

    16:00 Kardeşlerim

    18:40 ATV Ana Haber

    20.00 Şirinler: Kayıp Köy

    KANAL D YAYIN AKIŞI

    08:30 Afilli Aşk

    10:00 Yaprak Dökümü

    12:00 Kanal D Haber Gün Arası

    13:00 Magazin D Yaz

    14:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

    16:15 Aşk-ı Memnu

    18:30 Kanal D Ana Haber

    20:00 Hababam Sınıfı: Yaz Oyunları

    STAR TV YAYIN AKIŞI

    09:45 Benim Tatlı Yalanım

    12:45 Ah Nerede

    15:45 Duy Beni

    18.40 Star Haber

    20:00 Hedefim Sensin

    22:30 Duy Beni

    FOX TV YAYIN AKIŞI

    08:00 Çalar Saat

    10:45 Ekonomi Arası

    10:50 Sen Çal Kapımı

    12:45 Kadının Eseri

    13:45 Senden Daha Güzel

    16:00 Esra Ezmeci ile Karşı Karşıya

    19:00 Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber

    20:00 Senden Daha Güzel

    TRT 1 YAYIN AKIŞI

    08:30 Tozkoparan

    11:05 Bir Aş Hikayesi

    11:35 Masumlar Apartmanı (Altyazılı)

    15:10 Gönül Dağı (Altyazılı)

    19:00 Ana Haber (Canlı)

    19:55 İddiaların Aksine

    20:00 Balkan Ninnisi (Altyazılı)

    TV 8 YAYIN AKIŞI

    07:15 8'de Sağlık

    08:30 Masterchef Türkiye

    14:15 Canım Annem

    16:00 Doya Doya Moda

    20:00 Masterchef Türkiye

    SHOW TV YAYIN AKIŞI

    10:30 Şef Kapımda

    12:15 Bir Şansım Olsa

    15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

    18.45 SHOW Ana Haber

    20:00 Dizi/Sinema

    19 Temmuz 2022 Salı TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var? #1


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