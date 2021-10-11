MasterChef'te kim elendi? MasterChef'te elenen isim...

MasterChef yarışması dün yine heyecanlı anlara sahne olurken, yarışmadan elenen isin belli oldu. Elenen ismin kim olduğunu öğrenmek isteyenler, MasterChef'te kim elendi? sorusunu araştırmaya başladı.

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef yarışması, tüm hızıyla ve heyecanıyla devam ediyor.

Temmuz ayında elemelerle başlayan yarışma, ana kadroya aldığı yarışmacılarla adım adım finale ilerliyor.

Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu'nun jüriliğini üstlendiği MasterChef, her akşam farklı bir bölümle ekrana geliyor.

Dün yayınlanan yeni bölümde eleme yapılırken, yarışmacılar bir haftada daha yarışmada kalabilmek için ter döktü.

Bazı yarışmacılar verilen yemekleri en iyi şekilde yaparak birinci oldu bazıları ise elemede son 3'e kalmaktan kurtulamadı.

Yarışmada bu gelişmeler yaşanırken, yarışmayı izleme şansı olmayanlar ya da son dakikalarını kaçıranlar kimin elendiğini merak ediyor.

Peki, MasterChef'te kim elendi? İşte detaylar...

MASTERCHEF'TE KİM ELENDİ?

Eleme adayı olan Pelin, Mustafa, Dilara, Burcu, Tahsin ve Azize en iyi yemekleri yapmak için tezgah başına geçti.

6 kişilik ilk eleme etabında yarışmacılar, ispir fasulyesinden yaratıcı yemekler yaparak en iyi tabakları çıkarmaya çalıştı.

Bu etapta en iyi yemekleri yapan Pelin, Tahsin ve Burcu geceyi birinci kapattı.

Eleme turunun ikinci etabına kalan Mustafa, Azize ve Dilara ile birlikte şefler yeni bir eleme etabı düzenledi.

Yarışmacılar Mehmet Şef’in özel tarifi olan inci yemeğini en iyi şekilde yapmak için mücadele etti.

Bu etabın sonunda Mustafa, yarışmaya veda eden isim oldu.