2 Ağustos 2022 Salı TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?

Salı akşamını televizyon karşısında çıkartacak olanlar, kanallara göz gezdiriyor. Peki bugün TV'de neler, hangi diziler ve programlar var? İşte 2 Ağustos TV yayın akışları...

Cumartesi gününü televizyon izleyerek geçirmek isteyen vatandaşlar, TV yayın akışlarına göz gezdiriyor.

Severek izledikleri yapımların yeni bölümlerini kaçırmak istemeyenler, "Bugün televizyonda neler var?" sorusuna yanıt arıyor.

2 Ağustos 2022 Salı akşamı yayınlanacak olan dizi, film ve yarışma programları izleyicilere keyifli dakikalar yaşatmaya geliyor.

Sezon finali ve final yapan yapımların yerini dolduran dizi ve programlar da yakından takip ediliyor.

Peki bugün televizyonda neler, hangi diziler var? İşte 2 Ağustos 2022 Salı TV yayın akışı…

ATV yayın akışı

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Bir Zamanlar Çukurova

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Can Feda

16:00 Kardeşlerim

18: 40 ATV Ana Haber

20:00 Gül Masalı

Kanal D yayın akışı

08:30 Afili Aşk

10:00 Yaprak Dökümü

12:00 Kanal D Haber Gün Arası

13:00 Magazin D Yaz

14:00 Öyle Bir Geçer Zaman ki

16:15 Aşkı Memnu

18:45 Kanal D Ana Haber

20:00 Baba Yadigari

Star TV yayın akışı

07:00 Hayat Bazen Tatlıdır

09:45 Yüksek Sosyete

12:45 Erkenci Kuş

16:00 Kiralık Aşk

18.45 Star Haber

20:00 Vizontele

FOX TV yayın akışı

08:00 Çalar Saat

10:45 Ekonomi Arası

10:50 Sen Çal Kapımı

13:00 En Hamarat Benim

16:00 Esra Ezmeci ile Karşı Karşıya

19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber

20:30 Senden Daha Güzel

TRT 1 yayın akışı

08:30 Tozkoparan

11:45 Bir Aş Hikayesi

12:15 Masumlar Apartmanı

15:25 Gönül Dağı

19:00 Ana Haber

20:00 Balkan Ninnisi

TV 8 yayın akışı

07:15 8'de Sağlık

08:30 MasterChef Türkiye Tekrar

14:45 Canım Annem

15:45 Doya Doya Moda

20:00 MasterChef Türkiye/ Yeni Bölüm

Show TV yayın akışı

08:00 Bu Sabah

10:30 Şef Kapımda

12:15 Bir Şansım Olsa

15:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

18.25 SHOW Ana Haber

20:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi Tekrar