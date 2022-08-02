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- 2 Ağustos 2022 Salı TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?
2 Ağustos 2022 Salı TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?
- 02.08.2022 - 08:50
Cumartesi gününü televizyon izleyerek geçirmek isteyen vatandaşlar, TV yayın akışlarına göz gezdiriyor.
Severek izledikleri yapımların yeni bölümlerini kaçırmak istemeyenler, "Bugün televizyonda neler var?" sorusuna yanıt arıyor.
2 Ağustos 2022 Salı akşamı yayınlanacak olan dizi, film ve yarışma programları izleyicilere keyifli dakikalar yaşatmaya geliyor.
Sezon finali ve final yapan yapımların yerini dolduran dizi ve programlar da yakından takip ediliyor.
Peki bugün televizyonda neler, hangi diziler var? İşte 2 Ağustos 2022 Salı TV yayın akışı…
ATV yayın akışı
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Bir Zamanlar Çukurova
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Can Feda
16:00 Kardeşlerim
18: 40 ATV Ana Haber
20:00 Gül Masalı
Kanal D yayın akışı
08:30 Afili Aşk
10:00 Yaprak Dökümü
12:00 Kanal D Haber Gün Arası
13:00 Magazin D Yaz
14:00 Öyle Bir Geçer Zaman ki
16:15 Aşkı Memnu
18:45 Kanal D Ana Haber
20:00 Baba Yadigari
Star TV yayın akışı
07:00 Hayat Bazen Tatlıdır
09:45 Yüksek Sosyete
12:45 Erkenci Kuş
16:00 Kiralık Aşk
18.45 Star Haber
20:00 Vizontele
FOX TV yayın akışı
08:00 Çalar Saat
10:45 Ekonomi Arası
10:50 Sen Çal Kapımı
13:00 En Hamarat Benim
16:00 Esra Ezmeci ile Karşı Karşıya
19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber
20:30 Senden Daha Güzel
TRT 1 yayın akışı
08:30 Tozkoparan
11:45 Bir Aş Hikayesi
12:15 Masumlar Apartmanı
15:25 Gönül Dağı
19:00 Ana Haber
20:00 Balkan Ninnisi
TV 8 yayın akışı
07:15 8'de Sağlık
08:30 MasterChef Türkiye Tekrar
14:45 Canım Annem
15:45 Doya Doya Moda
20:00 MasterChef Türkiye/ Yeni Bölüm
Show TV yayın akışı
08:00 Bu Sabah
10:30 Şef Kapımda
12:15 Bir Şansım Olsa
15:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
18.25 SHOW Ana Haber
20:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi Tekrar