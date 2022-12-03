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2 Aralık 2022 Cuma reyting sonuçları açıklandı! İşte zirvenin sahibi!

2 Aralık 2022 Cuma reyting sonuçları açıklandı! İşte zirvenin sahibi!

2 Aralık 2022 Cuma günü yayınlanan dizi ve programların reyting sonuçları açıklandı. Reyting sıralaması ise merak konusu oldu.