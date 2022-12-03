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    2 Aralık 2022 Cuma reyting sonuçları açıklandı! İşte zirvenin sahibi!

    2 Aralık 2022 Cuma günü yayınlanan dizi ve programların reyting sonuçları açıklandı. Reyting sıralaması ise merak konusu oldu.
    • 03.12.2022 - 11:49
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    2 Aralık 2022 Cuma reyting sonuçları açıklandı! İşte zirvenin sahibi!

    Her gün bir önceki güne ait Total, AB ve ABC sıralaması belli olurken dünün reyting sonuçları merakla bekleniyor.

    Dün akşam, Aldatmak, Camdaki Kız, Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizileri ekranlardaki yerini aldı. Güçlü yapımların reyting savaşı sona erdi.

    Dizi ve programları izlemeyi seven vatandaşlar, dün akşamın reyting sonuçlarını merak ediyor.

    Peki dün akşam en çok izlenen dizi ve programlar hangileri? İşte 2 Aralık 2022 Cuma reyting sonuçları...

    2 Aralık 2022 Cuma reyting sonuçları

    Total'de 1.sırada Star TV’de izleyiciyle buluşan “Yalı Çapkını”, 2. sırada Atv’de ekrana gelen “Esra Erol’da”, 3.sırada “Yalı Çapkını” dizisinin özeti yer aldı.

    AB'de ise 1.sırada “Yalı Çapkını”, 2.sırada Show TV’de yayınlanan “Kızılcık Şerbeti” 3.sırada “Yalı Çapkını” dizisinin özeti yer aldı.

    2 Aralık 2022 Cuma reyting sonuçları açıklandı! İşte zirvenin sahibi! #1

    2 Aralık 2022 Cuma reyting sonuçları açıklandı! İşte zirvenin sahibi! #2

    2 Aralık 2022 Cuma reyting sonuçları açıklandı! İşte zirvenin sahibi! #3

    2 Aralık 2022 Cuma reyting sonuçları açıklandı! İşte zirvenin sahibi! #4


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