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- 2 Ekim 2021 Cumartesi TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?
2 Ekim 2021 Cumartesi TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?
İzledikleri yapımların yeni bölümlerini kaçırmak istemeyenler, TV'de neler hangi diziler var göz atıyor. İşte 2 Ekim 2021 Cumartesi TV yayın akışları...
- Haber Merkezi
- 02.10.2021 - 09:19
Medya gündemini yakından takip edenler, televizyon kanallarında hangi dizi ve filmlerin olduğunu merak ediyor.
Televizyon karşısında vakit geçirmeyi sevenler ve bekledikleri yapımları kaçırmak istemeyen izleyiciler, 'Bugün televizyonda neler var?' sorusuna yanıt arıyor.
2 Ekim 2021 Cumartesi akşamı yayınlanacak olan dizi, film ve programlar, izleyicilere keyifli dakikalar yaşatmaya geliyor.
Peki, bugün televizyonda neler var? Bu akşam hangi dizi, film ve programlar yayınlanacak? İşte 2 Ekim Cumartesi 2021 TV yayın akışı...
2 EKİM CUMARTESİ BUGÜN TELEVİZYONDA NELER VAR?
ATV YAYIN AKIŞI
- 07:30 atv'de Hafta Sonu
- 10:00 Kalp Yarası
- 13:10 Taşıyıcı
- 15:15 Bir Zamanlar Çukurova
- 20:00 Kardeşlerim
KANAL D YAYIN AKIŞI
- 08:30 Konuştukça
- 09:45 Magazin D Cumartesi
- 13:00 Arda'nın Mutfağı
- 14:00 Camdaki Kız
- 16:15 Yargı
- 18:45 Kanal D Haber Hafta Sonu
- 20:00 Şarkılar Bizi Söyler
STAR TV YAYIN AKIŞI
- 09:30 Çizgi Film Kuşağı
- 10:00 Bir Demet Tiyatro
- 12:00 Ayrıcalıklı Rotalar
- 13:30 Yerli Dizi
- 15:30 Yerli Dizi
- 18:45 Star Haber
- 20:00 Eyvah Eyvah 2
FOX TV YAYIN AKIŞI
- 08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
- 11:15 Son Yaz
- 13:30 Evlilik Hakkında Her Şey
- 16:00 Kanunsuz Topraklar
- 19:00 Fox Ana Haber Hafta Sonu
- 20:00 Son Yaz
TRT 1 YAYIN AKIŞI
- 07:30 Yeşil Deniz
- 10:15 Türk Sineması "Can Dostlar"
- 12:30 Teşkilat (Altyazılı)
- 15:50 Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı (Altyazılı)
- 19:00 Ana Haber (Canlı)
- 20:00 Gönül Dağı (Altyazılı)
SHOW TV YAYIN AKIŞI
- 06:00 Yeni Gelin
- 10:00 Cumartesi Sürprizi
- 13:00 Bir Şansım Olsa
- 14:30 Yalancı
- 18:45 Hafta Sonu Ana Haber
- 20:00 Güldür Güldür Show
TV8 YAYIN AKIŞI
- 08:30 Çook Yaşa
- 09.45 Hayalimdeki Değişim
- 10.30 Süper 1 Takım
- 10:45 Masterchef Türkiye
- 15:15 Kırmızı Oda
- 20:00 O Ses Türkiye