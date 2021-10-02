2 Ekim 2021 Cumartesi TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?

İzledikleri yapımların yeni bölümlerini kaçırmak istemeyenler, TV'de neler hangi diziler var göz atıyor. İşte 2 Ekim 2021 Cumartesi TV yayın akışları...

Medya gündemini yakından takip edenler, televizyon kanallarında hangi dizi ve filmlerin olduğunu merak ediyor.

Televizyon karşısında vakit geçirmeyi sevenler ve bekledikleri yapımları kaçırmak istemeyen izleyiciler, 'Bugün televizyonda neler var?' sorusuna yanıt arıyor.

2 Ekim 2021 Cumartesi akşamı yayınlanacak olan dizi, film ve programlar, izleyicilere keyifli dakikalar yaşatmaya geliyor.

Peki, bugün televizyonda neler var? Bu akşam hangi dizi, film ve programlar yayınlanacak? İşte 2 Ekim Cumartesi 2021 TV yayın akışı...

2 EKİM CUMARTESİ BUGÜN TELEVİZYONDA NELER VAR?

ATV YAYIN AKIŞI

07:30 atv'de Hafta Sonu

10:00 Kalp Yarası

13:10 Taşıyıcı

15:15 Bir Zamanlar Çukurova

20:00 Kardeşlerim

KANAL D YAYIN AKIŞI

08:30 Konuştukça

09:45 Magazin D Cumartesi

13:00 Arda'nın Mutfağı

14:00 Camdaki Kız

16:15 Yargı

18:45 Kanal D Haber Hafta Sonu

20:00 Şarkılar Bizi Söyler

STAR TV YAYIN AKIŞI

09:30 Çizgi Film Kuşağı

10:00 Bir Demet Tiyatro

12:00 Ayrıcalıklı Rotalar

13:30 Yerli Dizi

15:30 Yerli Dizi

18:45 Star Haber

20:00 Eyvah Eyvah 2

FOX TV YAYIN AKIŞI

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Son Yaz

13:30 Evlilik Hakkında Her Şey

16:00 Kanunsuz Topraklar

19:00 Fox Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Son Yaz

TRT 1 YAYIN AKIŞI

07:30 Yeşil Deniz

10:15 Türk Sineması "Can Dostlar"

12:30 Teşkilat (Altyazılı)

15:50 Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı (Altyazılı)

19:00 Ana Haber (Canlı)

20:00 Gönül Dağı (Altyazılı)

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Yeni Gelin

10:00 Cumartesi Sürprizi

13:00 Bir Şansım Olsa

14:30 Yalancı

18:45 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

TV8 YAYIN AKIŞI