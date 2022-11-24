2 kez final yapmıştı! 1 Kadın 1 Erkek geri mi dönüyor? Demet Evgar müjdeyi verdi..

İlk olarak 2008 yılında yayın hayatına başlayan komedi dizisi "1 Kadın 1 Erkek" ekranlara geri dönüyor. Barşol oyuncusu Demet Evgar'dan heyacanlandıran açıklama..

Bir döneme damgasını vuran komedi dizisi "1 Kadın 1 Erkek" yeni bölümleriyle dijital bir platformda ekranlara dönmeye hazırlanıyor. Dizinin sevenlerini heyecanlandıran müjdeyi başrol oyuncusu Demet Evgar duyurdu.

Yayınlandığı yıllarda büyük bir popülerliğe ulaşan "1 Kadın 1 Erkek" dizisi, yeni bölümleriyle dijital bir platformda yayınlanacak.

Yeni bölümlere ait ilk görüntüleri ünlü oyuncu Demet Evgar Twitter hesabından paylaştı ve "Yakında" notunu ekledi.

İlk olarak 2 Ekim 2008 tarihinde TürkMax ekranlarında yayınlanmaya dizi 2012 yılında Star TV’ye transfer oldu. Dizi, 8 Aralık 2013 tarihindeki yayınlanan 375’inci bölümüyle final yaparak ekranlara veda etmişti. 11 Eylül 2014’te FOX’ TV ile yeniden ekranlara dönen 1 Kadın 1 Erkek dizisi, 8 Nisan 2015 tarihinde yayınlanan 416. bölümüyle ikinci kez final yaptı.

Dijital platformda yayınlanacak

1 Kadın 1 Erkek dizisinin 2023 yılında Blu TV'de yayınlanmaya başlaması bekleniyor..