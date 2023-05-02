2 Mayıs TV'de bugün! İşte kanalların yayın akışları... Salı günü hangi diziler/filmler yayınlanacak açıklandı. Peki, bugün TV'de neler, hangi diziler var? İşte 2 Mayıs 2023 TV yayın akışları...

2 Mayıs Salı akşamı birçok sevilen dizinin yeni bölümü izleyicilerle buluşacak. Bu kapsamda hangi kanalda neler var merak ediliyor.

Bu akşam Aile, Üç Kız Kardeş, Ben Bu Cihana Sığmazam, Eyvah Eyvah 3, Yürek Çıkmazı, Survivor 2023 ve Tetikçinin Oğlu gibi yapımlar yayında olacak.

TV izleyicileri, yayın akışlarına göz atıyor.

Peki, bugün TV'de neler var? İşte kanalların günlük yayın akışları...

ATV yayın akışı

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert

13:00 atv Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol'da

19:00 atv Ana Haber

20:00 Ben Bu Cihana Sığmazam

Kanal D yayın akışı

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Yaprak Dökümü

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Aşk ve Umut

17:00 Hicran

18:40 Kanal D Ana Haber

20:00 Üç Kız Kardeş

Star TV yayın akışı

09:30 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:00 Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde

16:00 Söz

18:15 Star Haber

19:00 Çok Güzel Hareketler 2

20:00 Eyvah Eyvah 3 (Yerli Sinema)

Fox TV yayın akışı

07:45 İlker Karagöz İle Çalar Saat

10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün

12:45 Yalnız Kalpler

13:30 En Hamarat Benim

16:30 Tetikçinin Oğlu

19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber

20:00 Tetikçinin Oğlu

TRT 1 yayın akışı

08:45 Bu Toprağın Sesi

10:30 Alişan İle Hayata Gülümse

13:10 Kalk Gidelim

16:20 Seksenler

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Yürek Çıkmazı

Show TV yayın akışı

09:00 Bu Sabah

10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

12:15 Aslı Hünel İle Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Aile

TV8 yayın akışı

08:30 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa

11:15 Survivor 2023

12:15 Survivor Panorama

15:00 Canım Annem

16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

20:00 Survivor 2023

00:15 Survivor Ekstra