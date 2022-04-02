2 Nisan 2022 Cumartesi TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?

Televizyonda yayınlanan program, dizi ve filmler anbean takip ediliyor. İzleyiciler, "Bugün televizyonda neler var?" sorusuna yanıt arıyor. İşte 2 Nisan 2022 Cumartesi TV yayın akışı…

TV yayın akışları, günün en çok araştırılan konularının başında yer alıyor.

Medya gündemini yakından takip edenler, 2 Nisan 2022 Cumartesi akşamı televizyon kanallarında hangi dizi ve filmlerin olduğunu merak ediyor.

Cumartesi gününü ekran başında geçirecek olanlar, arama motorlarında ‘’Bugün televizyonda ne var?’’ sorusunun cevabını arıyor.

Cumartesi günü, kanalların yayın akışında birbirinden iddialı dizi ve programlar yer alıyor.

Peki, bugün televizyonda neler var, hangi diziler var? İşte 2 Nisan 2022 Cumartesi ATV, Kanal D, Star TV, Show TV, TRT 1, TV8, Fox TV yayın akışı...

2 NİSAN 2022 CUMARTESİ TV YAYIN AKIŞI

ATV YAYIN AKIŞI

07:30 atv'de Hafta Sonu

10:00 Adı Sevgi

13:30 Adı Sevgi

16:30 Adı Sevgi

19:00 ATV Ana Haber

19:20 Nihat Hatipoğlu İle İftar

20:00 Kardeşlerim

KANAL D YAYIN AKIŞI

08:30 Konuştukça

09:45 Magazin D Cumartesi

13:00 Arda'nın Mutfağı

13:45 Sadakatsiz

16:00 Yargı

18:45 Kanal D Haber Hafta Sonu

20:00 Şarkılar Bizi Söyler

STAR TV YAYIN AKIŞI

09:30 Çizgi Film Kuşağı

10:00 Burcu ile Hafta Sonu

12:00 Bir Demet Tiyatro

13:45 Çok Güzel Hareketler 2

16:45 Pelin'in Mutfağı

18:45 Star Haber

20:00 İftarlık Gazoz

FOX TV YAYIN AKIŞI

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Ekonomi Arası

11:30 Kamera Arkası

12:00 Aşk Mantık İntikam

15:30 Mahkum

19:00 Fox Ana Haber Hafta Sonu

20:30 Garip

TRT 1 YAYIN AKIŞI

08:10 Gönül Dağı

11:40 Kara Tahta

15:40 Aşkın Yolculuğu: Hacı Bayram-ı Veli

17:00 Ana Haber

19:00 Ramazan Sevinci

20:00 Gönül Dağı

SHOW TV YAYIN AKIŞI

10:00 Cumartesi Sürprizi

13:00 Bir Şansım Olsa

14:30 Aziz

18:45 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

TV8 YAYIN AKIŞI