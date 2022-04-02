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    2 Nisan 2022 Cumartesi TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?

    Televizyonda yayınlanan program, dizi ve filmler anbean takip ediliyor. İzleyiciler, "Bugün televizyonda neler var?" sorusuna yanıt arıyor. İşte 2 Nisan 2022 Cumartesi TV yayın akışı…
    • Haber Merkezi
    • 02.04.2022 - 09:08
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    2 Nisan 2022 Cumartesi TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?

    TV yayın akışları, günün en çok araştırılan konularının başında yer alıyor.

    Medya gündemini yakından takip edenler, 2 Nisan 2022 Cumartesi akşamı televizyon kanallarında hangi dizi ve filmlerin olduğunu merak ediyor.

    Cumartesi gününü ekran başında geçirecek olanlar, arama motorlarında ‘’Bugün televizyonda ne var?’’ sorusunun cevabını arıyor.

    Cumartesi günü, kanalların yayın akışında birbirinden iddialı dizi ve programlar yer alıyor.

    Peki, bugün televizyonda neler var, hangi diziler var? İşte 2 Nisan 2022 Cumartesi ATV, Kanal D, Star TV, Show TV, TRT 1, TV8, Fox TV yayın akışı...

    2 NİSAN 2022 CUMARTESİ TV YAYIN AKIŞI

    ATV YAYIN AKIŞI

    • 07:30 atv'de Hafta Sonu

    • 10:00 Adı Sevgi

    • 13:30 Adı Sevgi

    • 16:30 Adı Sevgi

    • 19:00 ATV Ana Haber

    • 19:20 Nihat Hatipoğlu İle İftar

    • 20:00 Kardeşlerim

     

    KANAL D YAYIN AKIŞI

    • 08:30 Konuştukça

    • 09:45 Magazin D Cumartesi

    • 13:00 Arda'nın Mutfağı

    • 13:45 Sadakatsiz

    • 16:00 Yargı

    • 18:45 Kanal D Haber Hafta Sonu

    • 20:00 Şarkılar Bizi Söyler

     

    STAR TV YAYIN AKIŞI

    • 09:30 Çizgi Film Kuşağı

    • 10:00 Burcu ile Hafta Sonu

    • 12:00 Bir Demet Tiyatro

    • 13:45 Çok Güzel Hareketler 2

    • 16:45 Pelin'in Mutfağı

    • 18:45 Star Haber

    • 20:00 İftarlık Gazoz

     

    FOX TV YAYIN AKIŞI

    • 08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

    • 11:15 Ekonomi Arası

    • 11:30 Kamera Arkası

    • 12:00 Aşk Mantık İntikam

    • 15:30 Mahkum

    • 19:00 Fox Ana Haber Hafta Sonu

    • 20:30 Garip

     

    TRT 1 YAYIN AKIŞI

    • 08:10 Gönül Dağı

    • 11:40 Kara Tahta

    • 15:40 Aşkın Yolculuğu: Hacı Bayram-ı Veli

    • 17:00 Ana Haber

    • 19:00 Ramazan Sevinci

    • 20:00 Gönül Dağı

     

    SHOW TV YAYIN AKIŞI

    • 10:00 Cumartesi Sürprizi

    • 13:00 Bir Şansım Olsa

    • 14:30 Aziz

    • 18:45 Hafta Sonu Ana Haber

    • 20:00 Güldür Güldür Show

     

     

    TV8 YAYIN AKIŞI

    • 08:30 Çook Yaşa

    • 09:45 Süper 1 Takım

    • 10:00 Bir Yemek Olsan

    • 10:45 Canım Annem

    • 15:00 Yerli Sinema

    • 17:30 Survivor All Star

    • 20:00 Survivor All Star

    2 Nisan 2022 Cumartesi TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var? #1


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