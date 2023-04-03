2 Nisan Pazar reyting sonuçları: Teşkilat zirveyi kaptırdı! İşte zirvenin yeni sahibi... 2 Nisan 2023 Pazar günü yayınlanan diziler, filmler ve haber bültenleri arasındaki reyting yarışı sona eriyor. Peki reyting yarışını kim kazandı? İşte dünün reyting sonuçları…

Her gün bir önceki güne ait Total, AB ve ABC sıralaması belli olurken dünün reyting sonuçları merakla bekleniyor. Dün akşam gündüz kuşağı programları ve birbirinden güzel diziler ekranlardaki yerini aldı. Güçlü yapımların reyting savaşı sona erdi.

İzleyiciler, dün akşamın reyting sonuçlarını merak ediyor. Peki dün akşam en çok izlenen dizi ve programlar hangileri?

2 Nisan Pazar reyting sonuçları

Dün akşam yayınlanan dizi ve programların reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuçlar belli olduğunda haberimiz güncellenecektir.