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    2 Ocak reyting sonuçları! Pazartesi günü reyting birincisi bakın kim oldu!

    2 Ocak 2023 Pazartesi günü yayınlanan dizi ve programların reyting sonuçları belli oldu. Reyting sıralaması ise izleyiciler tarafından merak konusu oldu.
    • 03.01.2023 - 11:27
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    2 Ocak reyting sonuçları! Pazartesi günü reyting birincisi bakın kim oldu!

    Her gün bir önceki güne ait Total, AB ve ABC sıralaması belli olurken dünün reyting sonuçları merakla bekleniyor.

    Dün akşam Alparslan Büyük Selçuklu, programlar ve filmler ekranlardaki yerini aldı. Güçlü yapımların reyting savaşı sona erdi.

    Dizi ve programları izlemeyi seven vatandaşlar, dün akşamın reyting sonuçlarını merak ediyor.

    Peki dün akşam en çok izlenen dizi ve programlar hangileri? İşte 2 Ocak 2023 Pazartesi günü reyting sonuçları...

    2 Ocak 2023 Pazartesi reyting sonuçları

    Total'de birinci sırada Müge Anlı ile Tatlı Sert, ikinci sırada Alparslan Büyük Selçuklu, üçüncü sırada Esra Erol'da yer aldı.

    AB'de ise birinci sırada Alparslan Büyük Selçuklu, ikinci sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber, üçüncü sırada Müge Anlı ile Tatlı Sert yer aldı.

    20+ABC1 grubunda ise birinci sırada Alparslan Büyük Selçuklu, ikinci sırada Müge Anlı ile Tatlı Sert, üçüncü sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber yer aldı.

    2 Ocak reyting sonuçları! Pazartesi günü reyting birincisi bakın kim oldu! #1

    TOTAL İLK 10 PROGRAM

    1- MUGE ANLI ILE TATLI SERT     ATV

    2- ALPARSLAN BUYUK SELCUKLU              TRT 1

    3- ESRA EROL'DA             ATV

    4- SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER     FOX

    5- ATV ANA HABER          ATV

    6- MASTERCHEF TURKIYE             TV8

    7- JUMANJI YENI SEVIYE (Y.S)      ATV

    8- YASAK ELMA (TKR)      FOX

    9- SHOW ANA HABER     SHOW TV

    10- ALPARSLAN BUYUK SELCUKLU (OZET)             TRT 1

    AB İLK 10 PROGRAM

    1- ALPARSLAN BUYUK SELCUKLU              TRT 1

    2- SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER     FOX

    3- MUGE ANLI ILE TATLI SERT     ATV

    4- ESRA EROL'DA             ATV

    5- MASTERCHEF TURKIYE             TV8

    6- JUMANJI YENI SEVIYE (Y.S)      ATV

    7- ATV ANA HABER          ATV

    8- ALPARSLAN BUYUK SELCUKLU (OZET) TRT 1

    9- YASAK ELMA (TKR)      FOX

    10- KANAL D ANA HABER              KANAL D

    20+ABC1 İLK 10 PROGRAM

    1- ALPARSLAN BUYUK SELCUKLU              TRT 1

    2- MUGE ANLI ILE TATLI SERT     ATV

    3- SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER     FOX

    4- ESRA EROL'DA             ATV

    5- MASTERCHEF TURKIYE             TV8

    6- YASAK ELMA (TKR)      FOX

    7- JUMANJI YENI SEVIYE (Y.S)      ATV

    8- ATV ANA HABER          ATV

    9- ALPARSLAN BUYUK SELCUKLU (OZET) TRT 1

    10- KANAL D ANA HABER              KANAL D

    2 Ocak reyting sonuçları! Pazartesi günü reyting birincisi bakın kim oldu! #2


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