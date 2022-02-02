2 Şubat 2022 Çarşamba TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?

2 Şubat 2022 Çarşamba TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?

Takip ettikleri yapımların yeni bölümlerini kaçırmak istemeyenlerin gözü TV yayın akışlarında. Peki bugün televizyonda neler, hangi diziler var? İşte 2 Şubat 2022 Çarşamba TV yayın akışı…

TV yayın akışları, gün içerisinde insanlar tarafından en çok araştırılan konular arasında yer alıyor.

Gününü televizyon izleyerek geçirmek isteyenler, TV yayın akışlarını kontrol ediyor.

Yeni başlayan yaz dizilerinin yeni bölümlerini kaçırmak istemeyenler, ‘’Bugün televizyonda neler var?’’ sorusuna yanıt arıyor.

Peki, bugün televizyonda hangi dizi ve filmler var? İşte 2 Şubat 2022 Çarşamba TV yayın akışı...

2 ŞUBAT 2022 ÇARŞAMBA BUGÜN TELEVİZYONDA NELER VAR?

ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane

16:20 Esra Erol’da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kuruluş Osman

00:20 Yalnız Kurt

KANAL D YAYIN AKIŞI

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Yaprak Dökümü

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Arka Sokaklar

18:45 Kanal D Ana Haber

20:00 Sadakatsiz

23:30 Yargı

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Mesut Yar İle Bugün

09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:00 Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde

16:00 Söz

18:30 Star Ana Haber

20:00 Annemizi Saklarken

00:15 Kaderimin Oyunu

FOX TV YAYIN AKIŞI

08:00 İsmail Küçükkaya İle Çalar Saat

10:45 Ekonomi Arası

11:00 Çağla İle Yeni Bir Gün

13:00 En Hamarat Benim

16:45 Fulya İle Umudun Olsun

19:00 Selçuk Tepeli Fox Ana Haber

20:00 Kanunsuz Topraklar

00:15 Mahkum

TRT 1 YAYIN AKIŞI

08:10 Dr. Yerebakan İle Hayatın Ritmi

09:30 Alişan İle Gülümse Hayata

12:10 Şefin Özel Konuğu

13:10 Beni Böyle Sev

16:30 Seksenler

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 112 Acil Çağrı

21:30 Yarının Sınırında (Yabancı Sinema)

23:40 Seneye Bu Zamanlar

SHOW TV YAYIN AKIŞI

08:00 Bu Sabah

10:15 Dr. Ender Saraç İle Sağlıklı Günler

12:15 Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

18:10 Senin Hayatın

18:45 Show Ana Haber

20:00 Çöpçüler Kralı (Yerli Sinema)

21:45 Şaban Oğlu Şaban (Yerli Sinema)

23:45 Banker Bilo (Yerli Sinema)

TV8 YAYIN AKIŞI

08:30 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa

11:15 Survivor All Star

13:30 Survivor Panorama

16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

20:00 Survivor All Star

00:15 Survivor Ekstra