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    2 Şubat 2022 Çarşamba TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?

    Takip ettikleri yapımların yeni bölümlerini kaçırmak istemeyenlerin gözü TV yayın akışlarında. Peki bugün televizyonda neler, hangi diziler var? İşte 2 Şubat 2022 Çarşamba TV yayın akışı…
    • Haber Merkezi
    • 02.02.2022 - 09:40
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    2 Şubat 2022 Çarşamba TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?

    TV yayın akışları, gün içerisinde insanlar tarafından en çok araştırılan konular arasında yer alıyor.

    Gününü televizyon izleyerek geçirmek isteyenler, TV yayın akışlarını kontrol ediyor.

    Yeni başlayan yaz dizilerinin yeni bölümlerini kaçırmak istemeyenler, ‘’Bugün televizyonda neler var?’’ sorusuna yanıt arıyor.

    Peki, bugün televizyonda hangi dizi ve filmler var? İşte 2 Şubat 2022 Çarşamba TV yayın akışı...

    2 ŞUBAT 2022 ÇARŞAMBA BUGÜN TELEVİZYONDA NELER VAR?

    ATV YAYIN AKIŞI

    08:00 Kahvaltı Haberleri
    10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert
    13:00 ATV Gün Ortası
    14:00 Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane
    16:20 Esra Erol’da
    19:00 ATV Ana Haber
    20:00 Kuruluş Osman
    00:20 Yalnız Kurt

     

    KANAL D YAYIN AKIŞI

    09:00 Neler Oluyor Hayatta?
    11:00 Yaprak Dökümü
    13:00 Gelinim Mutfakta
    16:00 Arka Sokaklar
    18:45 Kanal D Ana Haber
    20:00 Sadakatsiz
    23:30 Yargı

     

    STAR TV YAYIN AKIŞI

    07:00 Mesut Yar İle Bugün
    09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
    13:00 Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde
    16:00 Söz
    18:30 Star Ana Haber
    20:00 Annemizi Saklarken
    00:15 Kaderimin Oyunu

     

    FOX TV YAYIN AKIŞI

    08:00 İsmail Küçükkaya İle Çalar Saat
    10:45 Ekonomi Arası
    11:00 Çağla İle Yeni Bir Gün
    13:00 En Hamarat Benim
    16:45 Fulya İle Umudun Olsun
    19:00 Selçuk Tepeli Fox Ana Haber
    20:00 Kanunsuz Topraklar
    00:15 Mahkum

     

    TRT 1 YAYIN AKIŞI

    08:10 Dr. Yerebakan İle Hayatın Ritmi
    09:30 Alişan İle Gülümse Hayata
    12:10 Şefin Özel Konuğu
    13:10 Beni Böyle Sev
    16:30 Seksenler
    19:00 Ana Haber
    19:55 İddiaların Aksine
    20:00 112 Acil Çağrı
    21:30 Yarının Sınırında (Yabancı Sinema)
    23:40 Seneye Bu Zamanlar

     

    SHOW TV YAYIN AKIŞI

    08:00 Bu Sabah
    10:15 Dr. Ender Saraç İle Sağlıklı Günler
    12:15 Gelin Evi
    15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
    18:10 Senin Hayatın
    18:45 Show Ana Haber
    20:00 Çöpçüler Kralı (Yerli Sinema)
    21:45 Şaban Oğlu Şaban (Yerli Sinema)
    23:45 Banker Bilo (Yerli Sinema)

     

    TV8 YAYIN AKIŞI

    08:30 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa
    11:15 Survivor All Star
    13:30 Survivor Panorama
    16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
    20:00 Survivor All Star
    00:15 Survivor Ekstra


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