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- 2 Şubat 2022 Çarşamba TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?
2 Şubat 2022 Çarşamba TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?
- Haber Merkezi
- 02.02.2022 - 09:40
TV yayın akışları, gün içerisinde insanlar tarafından en çok araştırılan konular arasında yer alıyor.
Gününü televizyon izleyerek geçirmek isteyenler, TV yayın akışlarını kontrol ediyor.
Yeni başlayan yaz dizilerinin yeni bölümlerini kaçırmak istemeyenler, ‘’Bugün televizyonda neler var?’’ sorusuna yanıt arıyor.
Peki, bugün televizyonda hangi dizi ve filmler var? İşte 2 Şubat 2022 Çarşamba TV yayın akışı...
2 ŞUBAT 2022 ÇARŞAMBA BUGÜN TELEVİZYONDA NELER VAR?
ATV YAYIN AKIŞI
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane
16:20 Esra Erol’da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kuruluş Osman
00:20 Yalnız Kurt
KANAL D YAYIN AKIŞI
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yaprak Dökümü
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Arka Sokaklar
18:45 Kanal D Ana Haber
20:00 Sadakatsiz
23:30 Yargı
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Mesut Yar İle Bugün
09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:00 Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde
16:00 Söz
18:30 Star Ana Haber
20:00 Annemizi Saklarken
00:15 Kaderimin Oyunu
FOX TV YAYIN AKIŞI
08:00 İsmail Küçükkaya İle Çalar Saat
10:45 Ekonomi Arası
11:00 Çağla İle Yeni Bir Gün
13:00 En Hamarat Benim
16:45 Fulya İle Umudun Olsun
19:00 Selçuk Tepeli Fox Ana Haber
20:00 Kanunsuz Topraklar
00:15 Mahkum
TRT 1 YAYIN AKIŞI
08:10 Dr. Yerebakan İle Hayatın Ritmi
09:30 Alişan İle Gülümse Hayata
12:10 Şefin Özel Konuğu
13:10 Beni Böyle Sev
16:30 Seksenler
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 112 Acil Çağrı
21:30 Yarının Sınırında (Yabancı Sinema)
23:40 Seneye Bu Zamanlar
SHOW TV YAYIN AKIŞI
08:00 Bu Sabah
10:15 Dr. Ender Saraç İle Sağlıklı Günler
12:15 Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
18:10 Senin Hayatın
18:45 Show Ana Haber
20:00 Çöpçüler Kralı (Yerli Sinema)
21:45 Şaban Oğlu Şaban (Yerli Sinema)
23:45 Banker Bilo (Yerli Sinema)
TV8 YAYIN AKIŞI
08:30 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa
11:15 Survivor All Star
13:30 Survivor Panorama
16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
20:00 Survivor All Star
00:15 Survivor Ekstra