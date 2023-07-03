2 Temmuz reyting sonuçları belli oldu! İşte Pazar'ın yeni birincisi: "Vermem Seni Ellere" 2 Temmuz 2023 Pazar günü yayınlanan diziler, filmler ve haber bültenleri arasındaki reyting yarışı sona erdi. Peki reyting yarışını kim kazandı? İşte dünün reyting sonuçları…

Her gün bir önceki güne ait Total, AB ve ABC sıralaması belli olurken dünün reyting sonuçları merakla bekleniyor. Dün akşam gündüz kuşağı programları ve birbirinden güzel diziler ekranlardaki yerini aldı. Güçlü yapımların reyting savaşı sona erdi. İzleyiciler, dün akşamın reyting sonuçlarını merak ediyor. Peki dün akşam en çok izlenen dizi ve programlar hangileri? 2 Temmuz Pazar reyting sonuçları Total'de 1.sırada Atv’de izleyiciyle buluşan “Vermem Seni Ellere”, 2. sırada TV8’de yayınlanan “Masterchef Türkiye All Star”, 3.sırada Kanal D’de tekrar ekrana gelen yabancı sinema “Buz Devri 3 Dinozorların Şafağı” yer aldı. AB'de ise 1.sırada “Masterchef Türkiye All Star”, 2.sırada “Vermem Seni Ellere”, 3.sırada “Buz Devri 3 Dinozorların Şafağı” yer aldı.