- Haberler
- Medya Haberleri
- 20 Ağustos 2022 Perşembe TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?
20 Ağustos 2022 Perşembe TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?
- 20.08.2022 - 09:59
Cumartesi gününü televizyon başında geçirmek isteyenler bugünün TV yayın akışlarına göz gezdiriyor.
Bugün televizyon başında olmak isteyenler takip ettikleri dizi ve yarışma programlarını kaçırmamak için "Bugün televizyonda neler var?" sorusuna cevap arıyor.
20 Ağustos Cumartesi günü ekranlarda izleyiciyle buluşacak dizi, film ve yarışma programları izleyicilere keyifli dakikalar yaşatmaya hazırlanıyor.
Peki bugün televizyonda neler var? İşte 20 Ağustos 2022 Cumartesi TV yayın akışı…
SHOW TV
10:00 Cumartesi Sürprizi
13:00 Bir Şansım Olsa
14:30 Enes Batur Gerçek Kahraman
16:30 Evlidir Ne Yapsa Yeridir
18:25 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
TV8
07:00 Doğduğun Ev Kaderindir
09:45 Süper 1 Takım
10:00 Bir Yemek Olsan
10:45 Gazete Magazin
13:15 MasterChef Türkiye
15:15 Yerli Sinema
17:30 MasterChef Türkiye
20:00 MasterChef Türkiye / Yeni Bölüm
ATV
07:00 Taşıyıcı 3
09:55 Bir Zamanlar Holllywood'da
13:05 Kırılma Noktası
15:05 Gül Masalı
18:40 ATV Ana Haber
20:00 Kaos Yürüyüşü
STAR
08:00 Nefise Karatay İle Hayat Güzeldir
09:00 Çizgi Film
09:30 Duy Beni
12:45 Erkenci Kuş
16:30 En Güzel Bölüm
16:45 Seven Ne Yapmaz
18:45 Star Ana Haber
20:00 İbo SHOW
KANAL D
07:00 Öyle Bir Geçer Zaman ki
09:45 Magazin D Cumartesi
13:00 Yaprak Dökümü
16:15 Zengin Kısmet
18:45 Kanal D Haber Hafta Sonu
20:00 Çok Güzel Hareketler 2