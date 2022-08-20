20 Ağustos 2022 Perşembe TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?

Bugün televizyonda ne var? İşte 20 Ağustos Cumartesi günü kanalların yayın akışı.

Cumartesi gününü televizyon başında geçirmek isteyenler bugünün TV yayın akışlarına göz gezdiriyor.

Bugün televizyon başında olmak isteyenler takip ettikleri dizi ve yarışma programlarını kaçırmamak için "Bugün televizyonda neler var?" sorusuna cevap arıyor.

20 Ağustos Cumartesi günü ekranlarda izleyiciyle buluşacak dizi, film ve yarışma programları izleyicilere keyifli dakikalar yaşatmaya hazırlanıyor.

Peki bugün televizyonda neler var? İşte 20 Ağustos 2022 Cumartesi TV yayın akışı…

SHOW TV

10:00 Cumartesi Sürprizi

13:00 Bir Şansım Olsa

14:30 Enes Batur Gerçek Kahraman

16:30 Evlidir Ne Yapsa Yeridir

18:25 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

TV8

07:00 Doğduğun Ev Kaderindir

09:45 Süper 1 Takım

10:00 Bir Yemek Olsan

10:45 Gazete Magazin

13:15 MasterChef Türkiye

15:15 Yerli Sinema

17:30 MasterChef Türkiye

20:00 MasterChef Türkiye / Yeni Bölüm

ATV

07:00 Taşıyıcı 3

09:55 Bir Zamanlar Holllywood'da

13:05 Kırılma Noktası

15:05 Gül Masalı

18:40 ATV Ana Haber

20:00 Kaos Yürüyüşü

STAR

08:00 Nefise Karatay İle Hayat Güzeldir

09:00 Çizgi Film

09:30 Duy Beni

12:45 Erkenci Kuş

16:30 En Güzel Bölüm

16:45 Seven Ne Yapmaz

18:45 Star Ana Haber

20:00 İbo SHOW

KANAL D

07:00 Öyle Bir Geçer Zaman ki

09:45 Magazin D Cumartesi

13:00 Yaprak Dökümü

16:15 Zengin Kısmet

18:45 Kanal D Haber Hafta Sonu

20:00 Çok Güzel Hareketler 2