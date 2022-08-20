Petrol
96.09
-0.52%
Euro
18.1561
-0.57%
Dolar
18.0854
0.04%
Altın
1.016
-0.51%
Borsa
302
0.00%
Bitcoin
393.322
-2.55%
BTXN Coin
5.82
-3.32%
Bitexen
26ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 26 C

    20 Ağustos 2022 Perşembe TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?

    Bugün televizyonda ne var? İşte 20 Ağustos Cumartesi günü kanalların yayın akışı.
    • 20.08.2022 - 09:59
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    20 Ağustos 2022 Perşembe TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?

    Cumartesi gününü televizyon başında geçirmek isteyenler bugünün TV yayın akışlarına göz gezdiriyor.

    Bugün televizyon başında olmak isteyenler takip ettikleri dizi ve yarışma programlarını kaçırmamak için "Bugün televizyonda neler var?" sorusuna cevap arıyor.

    20 Ağustos Cumartesi günü ekranlarda izleyiciyle buluşacak dizi, film ve yarışma programları izleyicilere keyifli dakikalar yaşatmaya hazırlanıyor.

    Peki bugün televizyonda neler var? İşte 20 Ağustos 2022 Cumartesi TV yayın akışı…

    SHOW TV

    10:00 Cumartesi Sürprizi

    13:00 Bir Şansım Olsa

    14:30 Enes Batur Gerçek Kahraman

    16:30 Evlidir Ne Yapsa Yeridir

    18:25 Hafta Sonu Ana Haber

    20:00 Güldür Güldür Show

    TV8

    07:00 Doğduğun Ev Kaderindir

    09:45 Süper 1 Takım

    10:00 Bir Yemek Olsan

    10:45 Gazete Magazin

    13:15 MasterChef Türkiye

    15:15 Yerli Sinema

    17:30 MasterChef Türkiye

    20:00 MasterChef Türkiye / Yeni Bölüm

    ATV

    07:00 Taşıyıcı 3

    09:55 Bir Zamanlar Holllywood'da

    13:05 Kırılma Noktası

    15:05 Gül Masalı

    18:40 ATV Ana Haber

    20:00 Kaos Yürüyüşü

    STAR

    08:00 Nefise Karatay İle Hayat Güzeldir

    09:00 Çizgi Film

    09:30 Duy Beni

    12:45 Erkenci Kuş

    16:30 En Güzel Bölüm

    16:45 Seven Ne Yapmaz

    18:45 Star Ana Haber

    20:00 İbo SHOW

    KANAL D

    07:00 Öyle Bir Geçer Zaman ki

    09:45 Magazin D Cumartesi

    13:00 Yaprak Dökümü

    16:15 Zengin Kısmet

    18:45 Kanal D Haber Hafta Sonu

    20:00 Çok Güzel Hareketler 2


    İlginizi Çekebilir

    Kestane balının diyarı değişti
    Yaşam

    Kestane balının diyarı değişti

    Günlük 10 dakika ayırarak koin milyoneri oldu!
    CryptoTrader

    Günlük 10 dakika ayırarak koin milyoneri oldu!

    Farah Zeynep Abdullah yeni yaşına hastanede girdi
    Magazin

    Farah Zeynep Abdullah yeni yaşına hastanede girdi

    Görüş Bildir