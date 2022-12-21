20 Aralık 2022 Salı reyting sonuçları açıklandı! Bakın zirvede kim var!

20 Aralık 2022 Salı reyting sonuçları açıklandı! Bakın zirvede kim var!

20 Aralık 2022 Salı günü yayınlanan dizi ve programların reyting sonuçları açıklandı. Reyting sıralaması ise merak konusu oldu.

Her gün bir önceki güne ait Total, AB ve ABC sıralaması belli olurken dünün reyting sonuçları merakla bekleniyor.

Dün akşam, Üç Kız Kardeş, Ben Bu Cihana Sığmazam, Yürek Çıkmazı dizileri ekranlardaki yerini aldı. Güçlü yapımların reyting savaşı sona erdi.

Dizi ve programları izlemeyi seven vatandaşlar, dün akşamın reyting sonuçlarını merak ediyor.

Peki dün akşam en çok izlenen dizi ve programlar hangileri? İşte 19 Aralık 2022 Pazartesi reyting sonuçları...

20 Aralık 2022 Salı reyting sonuçları

Total'de birinci sırada Esra Erol'da, ikinci sırada Ben Bu Cihana Sığmazam, üçüncü sırada Müge Anlı ile Tatlı Sert yer aldı.

AB'de ise birinci sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber, ikinci sırada Üç Kız Kardeş, üçüncü sırada Yürek Çıkmazı yer aldı.

20+ABC1 grubunda da birinci sırada Ben Bu Cihana Sığmazam, ikinci sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber, üçüncü sırada Esra Erol'da yer aldı.

TOTAL İLK 10 PROGRAM

1- ESRA EROL'DA ATV

2- BEN BU CIHANA SIGMAZAM ATV

3- MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

4- ATV ANA HABER ATV

5- SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX

6- UC KIZ KARDES KANAL D

7- BEN BU CIHANA SIGMAZAM (OZET) ATV

8- UC KIZ KARDES (OZET) KANAL D

9- SHOW ANA HABER SHOW TV

10- YUREK CIKMAZI TRT 1

AB İLK 10 PROGRAM

1- SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX

2- UC KIZ KARDES KANAL D

3- YUREK CIKMAZI TRT 1

4- BEN BU CIHANA SIGMAZAM ATV

5- ESRA EROL'DA ATV

6- ATV ANA HABER ATV

7- MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

8- BEN BU CIHANA SIGMAZAM (OZET) ATV

9- UC KIZ KARDES (OZET) KANAL D

10- MASTERCHEF TURKIYE TV8

20+ABC1 İLK 10 PROGRAM

1- BEN BU CIHANA SIGMAZAM ATV

2- SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX

3- ESRA EROL'DA ATV

4- MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

5- UC KIZ KARDES KANAL D

6- YUREK CIKMAZI TRT 1

7- BEN BU CIHANA SIGMAZAM (OZET) ATV

8- ATV ANA HABER ATV

9- MASTERCHEF TURKIYE TV8

10- UC KIZ KARDES (OZET) KANAL D