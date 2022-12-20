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    20 Aralık 2022 Salı TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?

    Salı akşamı ekrana gelecek yapımlar netleşti. Peki bugün TV'de neler, hangi diziler ve programlar var? İşte 20 Aralık TV yayın akışları...
    • Haber Merkezi
    • 20.12.2022 - 09:03
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    20 Aralık 2022 Salı TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?

    Takip ettikleri yapımları kaçırmak istemeyenler, ‘’Bugün televizyonda neler var?’’ sorusuna yanıt arıyor.

    20 Aralık 2022 Salı akşamı yayınlanacak olan dizi, film ve yarışma programları izleyicilere keyifli dakikalar yaşatmaya geliyor.

    Peki bugün televizyonda neler, hangi diziler var? İşte 20 Aralık 2022 Salı TV yayın akışı…

    20 Aralık 2022 Salı TV yayın akışı

    ATV yayın akışı

    08:00 Kahvaltı Haberleri
    10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert
    13:00 ATV Gün Ortası
    14:00 Mutfak Bahane
    16:00 Esra Erol’da
    19:00 ATV Ana Haber
    20:00 Ben Bu Cihana Sığmazam

     

    Kanal D yayın akışı

    09:00 Neler Oluyor Hayatta?
    11:00 O Kız
    13:00 Gelinim Mutfakta
    16:00 Aşk ve Umut
    17:00 Hicran
    18:30 Kanal D Ana Haber
    20:00 Üç Kız Kardeş

    Star TV yayın akışı

    09:00 Halit Yerebakan’la Doktor Geldi
    10:00 Sabahın Sultanı Seda Sayan
    13:00 Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde
    16:00 Söz
    18:15 Star Ana Haber
    19:00 Toprak İle Fidan
    20:00 Gecenin Ucunda

     

    Fox TV yayın akışı

    10:15 Ekonomi Arası
    10:20 Çağla İle Yeni Bir Gün
    12:45 En Hamarat Benim
    16:30 Hayatımın Şansı
    19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber
    20:00 Bir Peri Masalı

     

    TRT 1 yayın akışı

    08:45 Bu Toprağın Sesi
    10:30 Alişan İle Hayata Gülümse
    13:15 Yeşil Deniz
    15:00 Adını Sen Koy
    17:00 Seksenler
    19:00 Ana Haber
    19:55 İddiaların Aksine
    20:00 Yürek Çıkmazı

    Show TV yayın akışı

    08:00 Bu Sabah
    10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
    12:15 Aslı Hünel İle Gelin Evi
    15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
    18:25 Show Ana Haber
    20:00 Baba

     

    TV8 yayın akışı

    07:15 8’de Sağlık
    08:45 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa
    10:30 Yazgı
    11:45 Kadere Karşı
    13:00 Canım Annem
    14:00 Doya Doya Moda
    16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
    20:00 MasterChef Türkiye


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