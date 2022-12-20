20 Aralık 2022 Salı TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?

Salı akşamı ekrana gelecek yapımlar netleşti. Peki bugün TV'de neler, hangi diziler ve programlar var? İşte 20 Aralık TV yayın akışları...

Takip ettikleri yapımları kaçırmak istemeyenler, ‘’Bugün televizyonda neler var?’’ sorusuna yanıt arıyor.

20 Aralık 2022 Salı akşamı yayınlanacak olan dizi, film ve yarışma programları izleyicilere keyifli dakikalar yaşatmaya geliyor.

Peki bugün televizyonda neler, hangi diziler var? İşte 20 Aralık 2022 Salı TV yayın akışı…

20 Aralık 2022 Salı TV yayın akışı

ATV yayın akışı

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol’da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Ben Bu Cihana Sığmazam

Kanal D yayın akışı

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 O Kız

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Aşk ve Umut

17:00 Hicran

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Üç Kız Kardeş

Star TV yayın akışı

09:00 Halit Yerebakan’la Doktor Geldi

10:00 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:00 Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde

16:00 Söz

18:15 Star Ana Haber

19:00 Toprak İle Fidan

20:00 Gecenin Ucunda

Fox TV yayın akışı

10:15 Ekonomi Arası

10:20 Çağla İle Yeni Bir Gün

12:45 En Hamarat Benim

16:30 Hayatımın Şansı

19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber

20:00 Bir Peri Masalı

TRT 1 yayın akışı

08:45 Bu Toprağın Sesi

10:30 Alişan İle Hayata Gülümse

13:15 Yeşil Deniz

15:00 Adını Sen Koy

17:00 Seksenler

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Yürek Çıkmazı

Show TV yayın akışı

08:00 Bu Sabah

10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

12:15 Aslı Hünel İle Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

18:25 Show Ana Haber

20:00 Baba

TV8 yayın akışı

07:15 8’de Sağlık

08:45 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa

10:30 Yazgı

11:45 Kadere Karşı

13:00 Canım Annem

14:00 Doya Doya Moda

16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

20:00 MasterChef Türkiye