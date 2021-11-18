20 dakika terapi 1200 lira deniyordu! Gülseren Budayıcıoğlu'ndan seans ücreti itirafı

Psikiyatr ve yazar Gülseren Budayıcıoğlu, 20 dakikalık bir seans için danışanlarından 1200 TL ücret aldığı iddialarına katıldığı bir programda yanıt verdi.

Danışanlarının hikayelerini kitaplaştıran ve kitapların ardından da bu kitaplardaki bazı hikayeleri dizilere uyarlanan psikiyatr ve yazar Gülseren Budayıcıoğlu, televizyon dünyasındaki son dönemin başarılı yapımlarına imza attı.

Kırmızı Oda, Doğduğun Ev Kaderindir, İstanbullu Gelin, Masumlar Apartmanı ve Camdaki Kız dizilerinin reyting rekorları kırmasının akabinde, Budayıcıoğlu'nun terapi seansları da doldu.

Televizyon dünyasına adım atmasıyla ününe ün katan Budayıcıoğlu'nun kliniğinde çalışan doktorların 20 dakikalık seans ücretleri, geçen yıla oranla yaklaşık yüzde 20 arttığı iddia edildi.

Buna göre Madalyon kliniğinde bir terapi seansı 1200 lira civarındaydı.

SEANS ÜCRETİ SORULDU

"Fatih Altaylı ile Bire Bir" programına konuk olan Gülsren Budayıcıoğlu seans ücreti ile ilgili iddialara yanıt verdi.

Fatih Altaylı'nın "Aslında sizi davet etmeye niyetim yoktu. Tedaviye gelmeye düşünüyordum ama sonra öğrendim ki 20 dakikalık viziteniz 1200 TL imiş. Dedim ki; programa gelsin konuşuruz. Bana bir de reçete yazar" şeklindeki açıklaması Budayıcıoğlu'nu güldürdü.

"DOĞRU DEĞİL"

Ünlü psikiyatr ise, ''Bu doğru değil'' diyerek iddiaları yalanladı ve şu açıklamayı yaptı:

''Pandemi başladığından beri hiç hasta bakmadım, kliniğe gitmedim. Ben de okuyunca, 'vay hakikaten dudak uçuklatıcı fiyatlar' dedim. Mesleğimi çok özlüyorum. Diziden fırsat bulamıyorum. Olabildiğince hayatım evde devam ediyor. Eski hastalarımla online görüşüyorum."