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- 20 Haziran 2022 Pazartesi TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?
20 Haziran 2022 Pazartesi TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?
- 20.06.2022 - 08:58
- Güncelleme : 20.06.2022 - 09:10
Pazartesi gününü televizyon izleyerek geçirmek isteyen vatandaşlar, TV yayın akışlarına göz gezdiriyor.
Severek izledikleri yapımların yeni bölümlerini kaçırmak istemeyenler, ‘’Bugün televizyonda neler var?’’ sorusuna yanıt arıyor.
20 Haziran 2022 Pazartesi akşamı yayınlanacak olan dizi, film ve yarışma programları izleyicilere keyifli dakikalar yaşatmaya geliyor.
Sezon finali ve final yapan yapımların yerini dolduran dizi ve programlar da yakından takip ediliyor.
Peki bugün televizyonda neler, hangi diziler var? İşte 20 Haziran 2022 Pazartesi TV yayın akışı…
20 Haziran 2022 Pazartesi TV yayın akışı
ATV YAYIN AKIŞI
07:00 Kuruluş Osman
08.00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert
13:00 atv Gün Ortası
14:00 Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol'da
19:00 atv Ana Haber
20:00 Sevmek Zamanı
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Küçük Ağa
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yaprak Dökümü
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Aşk-ı Memnu 18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Masal Şatosu Peri Hırsızı
22:15 Masal Şatosu Peri Hırsızı
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Mesut Yar ile Bugün
09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde
16:00 Güzel Köylü
18:30 Star Haber
20:00 Anonim
22:30 Anonim
23:45 Sucu Kamil
FOX TV YAYIN AKIŞI
08:00 Çalar Saat
10:45 Ekonomi Arası
11:00 Çağla ile Yeni Bir Gün
13:00 En Hamarat Benim
16:00 Gizli Saklı
19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber
20:00 Senden Daha Güzel
22:45 Gizli Saklı
TRT 1 YAYIN AKIŞI
05:38 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
05:40 Hapishanedeki Çiçek
08:15 Tozkoparan
11:30 Bir Aş Hikayesi
12:00 Masumlar Apartmanı
15:05 Gönül Dağı
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Ninja Kaplumbağalar: Gölgelerin İçinden
22:10 Yarının Sınırında
TV8 YAYIN AKIŞI
07:15 8'de Sağlık
08:30 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa
11:15 Survivor All Star
13:00 Survivor Panorama
15:00 Canım Annem
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00 Survivor All Star
KANAL 7 YAYIN AKIŞI
06:30 Kanal 7'de Sabah
07:45 TV Filmi
10:30 TV Filmi
12:30 Nermin'in Enfes Mutfağı
13:40 Baş Tacım
15:30 Düşman Başına
18:00 Kanal 7 Haber Saati
19:00 Emanet
21:15 Diriliş Ertuğrul
23:50 Aşk Yakar