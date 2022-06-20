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    20 Haziran 2022 Pazartesi TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?

    Pazartesi akşamını televizyon karşısında çıkartacak olanlar, kanallara göz gezdiriyor. Peki bugün TV'de neler, hangi diziler ve programlar var? İşte 20 Haziran TV yayın akışları...
    • 20.06.2022 - 08:58
    • Güncelleme : 20.06.2022 - 09:10
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    20 Haziran 2022 Pazartesi TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?

    Pazartesi gününü televizyon izleyerek geçirmek isteyen vatandaşlar, TV yayın akışlarına göz gezdiriyor.

    Severek izledikleri yapımların yeni bölümlerini kaçırmak istemeyenler, ‘’Bugün televizyonda neler var?’’ sorusuna yanıt arıyor.

    20 Haziran 2022 Pazartesi akşamı yayınlanacak olan dizi, film ve yarışma programları izleyicilere keyifli dakikalar yaşatmaya geliyor.

    Sezon finali ve final yapan yapımların yerini dolduran dizi ve programlar da yakından takip ediliyor.

    Peki bugün televizyonda neler, hangi diziler var? İşte 20 Haziran 2022 Pazartesi TV yayın akışı…

    20 Haziran 2022 Pazartesi TV yayın akışı

    ATV YAYIN AKIŞI

    07:00 Kuruluş Osman

    08.00 Kahvaltı Haberleri

    10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert

    13:00 atv Gün Ortası

    14:00 Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane

    16:00 Esra Erol'da

    19:00 atv Ana Haber

    20:00 Sevmek Zamanı

    KANAL D YAYIN AKIŞI

    07:00 Küçük Ağa

    09:00 Neler Oluyor Hayatta?

    11:00 Yaprak Dökümü

    13:00 Gelinim Mutfakta

    16:00 Aşk-ı Memnu 18:30 Kanal D Ana Haber

    20:00 Masal Şatosu Peri Hırsızı

    22:15 Masal Şatosu Peri Hırsızı

    STAR TV YAYIN AKIŞI

    07:00 Mesut Yar ile Bugün

    09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan

    13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde

    16:00 Güzel Köylü

    18:30 Star Haber

    20:00 Anonim

    22:30 Anonim

    23:45 Sucu Kamil

    FOX TV YAYIN AKIŞI

    08:00 Çalar Saat

    10:45 Ekonomi Arası

    11:00 Çağla ile Yeni Bir Gün

    13:00 En Hamarat Benim

    16:00 Gizli Saklı

    19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber

    20:00 Senden Daha Güzel

    22:45 Gizli Saklı

    TRT 1 YAYIN AKIŞI

    05:38 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

    05:40 Hapishanedeki Çiçek

    08:15 Tozkoparan

    11:30 Bir Aş Hikayesi

    12:00 Masumlar Apartmanı

    15:05 Gönül Dağı

    19:00 Ana Haber

    19:55 İddiaların Aksine

    20:00 Ninja Kaplumbağalar: Gölgelerin İçinden

    22:10 Yarının Sınırında

    TV8 YAYIN AKIŞI

    07:15 8'de Sağlık

    08:30 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa

    11:15 Survivor All Star

    13:00 Survivor Panorama

    15:00 Canım Annem

    16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

    20:00 Survivor All Star

    KANAL 7 YAYIN AKIŞI

    06:30 Kanal 7'de Sabah

    07:45 TV Filmi

    10:30 TV Filmi

    12:30 Nermin'in Enfes Mutfağı

    13:40 Baş Tacım

    15:30 Düşman Başına

    18:00 Kanal 7 Haber Saati

    19:00 Emanet

    21:15 Diriliş Ertuğrul

    23:50 Aşk Yakar


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