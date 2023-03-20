20 Mart 2023 Pazartesi TV yayın akışı! Bugün televizyonda neler var?

Hangi kanalda ne var sorusu kumandayı eline alan izleyiciler tarafından araştırılıyor.
Severek izledikleri yapımların yeni bölümlerini kaçırmak istemeyen vatandaşlar, ‘’Bugün televizyonda neler var?’’ sorusuna yanıt arıyor.
20 Mart 2023 Pazartesi akşamı Kanal D’de Veda Mektubu, Fox TV’de Yasak Elma, Star TV’de Ömer, ATV’de Bir Küçük Gün Işığı, TRT1’de Alparslan: Büyük Selçuklu isimli dizilerin yeni bölümleri seyirciyle buluşacak.
Peki, bugün televizyonda hangi dizi ve filmler var? İşte 13 Mart 2023 Pazartesi TV yayın akışı...
ATV yayın akışı
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı ve Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol’da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Bir Küçük Gün Işığı
00:20 Kuruluş Osman
Kanal D yayın akışı
09:00 Neler Oluyor Hayatta
11:00 Hayat Şarkısı
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Aşk ve Umut
17:00 Hicran
18:40 Kanal D Ana Haber
20:00 Veda Mektubu
00:15 Camdaki Kız
Star TV yayın akışı
09:30 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde
16:00 Toprak İle Fidan
17:00 Söz
18:15 Star Ana Haber
19:00 Çok Güzel Hareketler 2
20:00 Ömer
00:30 Yerli Dizi Tekrar/Sinema
Fox TV yayın akışı
07:45 İlker Karagöz ile Çalar Saat
10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün
12:45 En Hamarat Benim
15:45 Adım Farah
18:00 Yalnız Kalpler
19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber
20:00 Yasak Elma
23:30 Adım Farah
TRT 1 yayın akışı
08:45 Bu Toprağın Sesi
10:30 Alişan ile Hayata Gülümse
13:15 Adını Sen Koy
14:25 Seksenler
16:55 Yunus Emre
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Alparslan: Büyük Selçuklu
Show TV yayın akışı
08:00 Bu Sabah
10:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi
12:15 Aslı Hünel İle Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Aile
22:30 Güldür Güldür Show
00:15 Güzel Günler
TV8 yayın akışı
08:30 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa
11:15 Survivor 2023
12:15 Survivor Panorama
15:00 Canım Annem
16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
20:00 Survivor 2023
00:15 Survivor Ekstra