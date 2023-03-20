20 Mart 2023 Pazartesi TV yayın akışı! Bugün televizyonda neler var?

Hangi kanalda ne var sorusu kumandayı eline alan izleyiciler tarafından araştırılıyor.

Severek izledikleri yapımların yeni bölümlerini kaçırmak istemeyen vatandaşlar, ‘’Bugün televizyonda neler var?’’ sorusuna yanıt arıyor.

20 Mart 2023 Pazartesi akşamı Kanal D’de Veda Mektubu, Fox TV’de Yasak Elma, Star TV’de Ömer, ATV’de Bir Küçük Gün Işığı, TRT1’de Alparslan: Büyük Selçuklu isimli dizilerin yeni bölümleri seyirciyle buluşacak. 

Peki, bugün televizyonda hangi dizi ve filmler var? İşte 13 Mart 2023 Pazartesi TV yayın akışı...

ATV yayın akışı

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı ve Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol’da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Bir Küçük Gün Işığı

00:20 Kuruluş Osman

Kanal D yayın akışı

09:00 Neler Oluyor Hayatta

11:00 Hayat Şarkısı

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Aşk ve Umut

17:00 Hicran

18:40 Kanal D Ana Haber

20:00 Veda Mektubu

00:15 Camdaki Kız

Star TV yayın akışı

09:30 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde

16:00 Toprak İle Fidan

17:00 Söz

18:15 Star Ana Haber

19:00 Çok Güzel Hareketler 2

20:00 Ömer

00:30 Yerli Dizi Tekrar/Sinema

Fox TV yayın akışı

07:45 İlker Karagöz ile Çalar Saat

10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün

12:45 En Hamarat Benim

15:45 Adım Farah

18:00 Yalnız Kalpler

19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber

20:00 Yasak Elma

23:30 Adım Farah

TRT 1 yayın akışı

08:45 Bu Toprağın Sesi

10:30 Alişan ile Hayata Gülümse

13:15 Adını Sen Koy

14:25 Seksenler

16:55 Yunus Emre

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Alparslan: Büyük Selçuklu

Show TV yayın akışı

08:00 Bu Sabah

10:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

12:15 Aslı Hünel İle Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Aile

22:30 Güldür Güldür Show

00:15 Güzel Günler

TV8 yayın akışı

08:30 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa

11:15 Survivor 2023

12:15 Survivor Panorama

15:00 Canım Annem

16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

20:00 Survivor 2023

00:15 Survivor Ekstra