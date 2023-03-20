20 Mart 2023 Pazartesi TV yayın akışı! Bugün televizyonda neler var? Medya gündeminde yeni hafta heyecanı başladı. Yeni bölümleriyle ekranlarda yer alacak olan dizi, film ve programlar belli oldu. Peki, TV'de neler var? İşte 20 Mart 2023 Pazartesi TV yayın akışları...

Hangi kanalda ne var sorusu kumandayı eline alan izleyiciler tarafından araştırılıyor. Severek izledikleri yapımların yeni bölümlerini kaçırmak istemeyen vatandaşlar, ‘’Bugün televizyonda neler var?’’ sorusuna yanıt arıyor. 20 Mart 2023 Pazartesi akşamı Kanal D’de Veda Mektubu, Fox TV’de Yasak Elma, Star TV’de Ömer, ATV’de Bir Küçük Gün Işığı, TRT1’de Alparslan: Büyük Selçuklu isimli dizilerin yeni bölümleri seyirciyle buluşacak. Peki, bugün televizyonda hangi dizi ve filmler var? İşte 13 Mart 2023 Pazartesi TV yayın akışı... ATV yayın akışı 08:00 Kahvaltı Haberleri 10:00 Müge Anlı ile Tatlı ve Sert 13:00 ATV Gün Ortası 14:00 Mutfak Bahane 16:00 Esra Erol’da 19:00 ATV Ana Haber 20:00 Bir Küçük Gün Işığı 00:20 Kuruluş Osman Kanal D yayın akışı 09:00 Neler Oluyor Hayatta 11:00 Hayat Şarkısı 13:00 Gelinim Mutfakta 16:00 Aşk ve Umut 17:00 Hicran 18:40 Kanal D Ana Haber 20:00 Veda Mektubu 00:15 Camdaki Kız Star TV yayın akışı 09:30 Sabahın Sultanı Seda Sayan 13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde 16:00 Toprak İle Fidan 17:00 Söz 18:15 Star Ana Haber 19:00 Çok Güzel Hareketler 2 20:00 Ömer 00:30 Yerli Dizi Tekrar/Sinema Fox TV yayın akışı 07:45 İlker Karagöz ile Çalar Saat 10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün 12:45 En Hamarat Benim 15:45 Adım Farah 18:00 Yalnız Kalpler 19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber 20:00 Yasak Elma 23:30 Adım Farah TRT 1 yayın akışı 08:45 Bu Toprağın Sesi 10:30 Alişan ile Hayata Gülümse 13:15 Adını Sen Koy 14:25 Seksenler 16:55 Yunus Emre 19:00 Ana Haber 19:55 İddiaların Aksine 20:00 Alparslan: Büyük Selçuklu Show TV yayın akışı 08:00 Bu Sabah 10:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi 12:15 Aslı Hünel İle Gelin Evi 15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme 18:45 Show Ana Haber 20:00 Aile 22:30 Güldür Güldür Show 00:15 Güzel Günler TV8 yayın akışı 08:30 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa 11:15 Survivor 2023 12:15 Survivor Panorama 15:00 Canım Annem 16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz 20:00 Survivor 2023 00:15 Survivor Ekstra