20 Mart reyting sonuçları açıklandı! İşte dünün en çok izleneni: Ömer, Yasak Elma, Alparslan Büyük Selçuklu... 20 Mart 2023 Pazartesi günü yayınlanan diziler, filmler ve haber bültenleri arasındaki reyting yarışı sona erdi. Peki reyting yarışını kim kazandı? İşte dünün reyting sonuçları…

Her gün bir önceki güne ait Total, AB ve ABC sıralaması belli olurken dünün reyting sonuçları merakla bekleniyor. Dün akşam gündüz kuşağı programları ve birbirinden güzel diziler ekranlardaki yerini aldı. Güçlü yapımların reyting savaşı sona erdi. İzleyiciler, dün akşamın reyting sonuçlarını merak ediyor. Peki dün akşam en çok izlenen dizi ve programlar hangileri? 20 Mart Pazartesi reyting sonuçları Total’de birinci sırada Alparslan Büyük Selçuklu, ikinci sırada Yasak Elma, üçüncü sırada ise Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber yer aldı. AB’de listenin ilk sırasında Alparslan Büyük Selçuklu, ikinci sırada Ömer, üçüncü sırada ise Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber yer aldı. ABC seyirci grubunda birinci sırada Alparslan Büyük Selçuklu, ikinci sırada Ömer, üçüncü sırada ise Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber yer aldı.