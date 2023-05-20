20 Mayıs 2023 Cumartesi TV yayın akışı: Bugün televizyonda...

TV'de hafta sonu maratonu başladı...
Cumartesi günü televizyon ekranlarında birbirinden farklı yapımlar yer alıyor.
Aksiyon, drama ve heyecan dolu dakikalar yaşayacak olan izleyiciler, kanallarda ne var ne yok bakınıyor.
Peki, bu akşam hangi dizi saat kaçta yayınlanacak? İşte 20 Mayıs 2023 kanalların yayın akışları...
ATV yayın akışı
10.00 Kardeşlerim
13.00 Aldatmak
16.00 Ateş Kuşları
19.00 atv Ana Haber
20.00 Kardeşlerim
Kanal D yayın akışı
10.00 Cumartesi Sürprizi - Canlı
13.00 Bir Şansım Olsa
14.30 Sev Kardeşim
16.15 Milyarder
18.25 Hafta Sonu Ana Haber - Canlı
20.00 Güldür Güldür Show - Yeni Bölüm
23.30 Kızılcık Şerbeti
Star TV yayın akışı
10.00 Burcu ile Hafta Sonu
12.00 Gülseren Budayıcıoğlu ile Seni Dinliyorum
13.00 Bir Şansım Olsa
14.00 Ömer
16.00 Çöp Adam
18.15 Star Haber
19.00 Çok Güzel Hareketler 2 - Özel Bölüm
20.00 Dangal
Fox TV yayın akışı
08.30 Çala Saat Hafta Sonu - Canlı
11.15 Ekonomi Arası - Yeni Bölüm
11.20 Kamera Arkası - Yeni Bölüm
12.00 Gülcemal
15.30 Adım Farah
19.00 Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu - Canlı
20.00 Doktor Civanım
TRT 1 yayın akışı
10:00 Hayallerinin Peşinde
11:15 Tek Yürek 04.17
12:00 Yürek Çıkmazı
15:30 Alparslan: Büyük Selçuklu
19:00 Ana Haber
20:00 Gönül Dağı
00:15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi
01:30 Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı
Show TV yayın akışı
10.00 Cumartesi Sürprizi - Canlı
13.00 Bir Şansım Olsa
14.30 Sev Kardeşim
16.15 Milyarder
18.25 Hafta Sonu Ana Haber - Canlı
20.00 Güldür Güldür Show - Yeni Bölüm
23.30 Kızılcık Şerbeti
TV8 yayın akışı
07.30 Türkiye'nin Doktorları / Yeni Bölüm
09.00 Kırmızı Oda
10.00 Gazete Magazin / Yeni Bölüm
12.45 Survivor Panorama / Canlı
15.15 O Ses Türkiye
18.30 Survivor 2023
20.00 Survivor 2023 / Yeni Bölüm