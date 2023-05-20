20 Mayıs 2023 Cumartesi TV yayın akışı: Bugün televizyonda... 20 Mayıs Cumartesi günü kanallarda neler var neler yok sorusu yanıt buldu. İşte ATV, Kanal D, Show TV, TV8, Fox TV, TRT 1 yayın akışları...

TV'de hafta sonu maratonu başladı...

Cumartesi günü televizyon ekranlarında birbirinden farklı yapımlar yer alıyor.

Aksiyon, drama ve heyecan dolu dakikalar yaşayacak olan izleyiciler, kanallarda ne var ne yok bakınıyor.

Peki, bu akşam hangi dizi saat kaçta yayınlanacak? İşte 20 Mayıs 2023 kanalların yayın akışları...

ATV yayın akışı

10.00 Kardeşlerim

13.00 Aldatmak

16.00 Ateş Kuşları

19.00 atv Ana Haber

20.00 Kardeşlerim

Kanal D yayın akışı

10.00 Cumartesi Sürprizi - Canlı

13.00 Bir Şansım Olsa

14.30 Sev Kardeşim

16.15 Milyarder

18.25 Hafta Sonu Ana Haber - Canlı

20.00 Güldür Güldür Show - Yeni Bölüm

23.30 Kızılcık Şerbeti

Star TV yayın akışı

10.00 Burcu ile Hafta Sonu

12.00 Gülseren Budayıcıoğlu ile Seni Dinliyorum

13.00 Bir Şansım Olsa

14.00 Ömer

16.00 Çöp Adam

18.15 Star Haber

19.00 Çok Güzel Hareketler 2 - Özel Bölüm

20.00 Dangal

Fox TV yayın akışı

08.30 Çala Saat Hafta Sonu - Canlı

11.15 Ekonomi Arası - Yeni Bölüm

11.20 Kamera Arkası - Yeni Bölüm

12.00 Gülcemal

15.30 Adım Farah

19.00 Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu - Canlı

20.00 Doktor Civanım

TRT 1 yayın akışı

10:00 Hayallerinin Peşinde

11:15 Tek Yürek 04.17

12:00 Yürek Çıkmazı

15:30 Alparslan: Büyük Selçuklu

19:00 Ana Haber

20:00 Gönül Dağı

00:15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi

01:30 Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı

Show TV yayın akışı

10.00 Cumartesi Sürprizi - Canlı

13.00 Bir Şansım Olsa

14.30 Sev Kardeşim

16.15 Milyarder

18.25 Hafta Sonu Ana Haber - Canlı

20.00 Güldür Güldür Show - Yeni Bölüm

23.30 Kızılcık Şerbeti

TV8 yayın akışı

07.30 Türkiye'nin Doktorları / Yeni Bölüm

09.00 Kırmızı Oda

10.00 Gazete Magazin / Yeni Bölüm

12.45 Survivor Panorama / Canlı

15.15 O Ses Türkiye

18.30 Survivor 2023

20.00 Survivor 2023 / Yeni Bölüm