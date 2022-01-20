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    • 2000'li yılların çocuk yıldızı şimdilerde evli! Bücür Cadı’nın Zeliş’i değişimi ile göz kamaştırıyor

    2000'li yılların çocuk yıldızı şimdilerde evli! Bücür Cadı’nın Zeliş’i değişimi ile göz kamaştırıyor

    'Bücür Cadı' dizisindeki Zeliş karakteriyle hafızalara kazınan Merve Erdoğan, güzelliği ile büyüledi. Değişen ve evlenen oyuncuyu sosyal medyadan görenler, "Zaman ne çabuk geçti" diyor.
    • Haber Merkezi
    • 20.01.2022 - 21:46
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    2000'li yılların çocuk yıldızı şimdilerde evli! Bücür Cadı’nın Zeliş’i değişimi ile göz kamaştırıyor

    “Bücür Cadı” dizisi ile oyunculuk kariyerine başlayan ve Zeliş karakteri ile hafızalara kazınan Merve Erdoğan, birçok projede yer aldı.

    Arka Sıradakiler”, “Bir Ömür Yetmez”, “Yalaza”, “Aşk ve Mavi”, “Tövbeler Olsun” gibi yapımlarda yer alan oyuncu, Zeliş karakteri ile anılıyor.

    Zeliş karakteri ile unutulmayan bir karakteri hayat geçiren Merve Erdoğan, uzun zamandır ekranlarda yer almıyor.

    2000'li yılların çocuk oyuncusu olan Erdoğan, bir dönem Demet Akbağ ve Erdal Özyağcılar ile birlikte Sevdaluk adlı dizide de oynamıştı.

    Değişimi ile güzelliğine güzellik katan ismi Bücür Cadı dizisinin hayranları tanımakta zorlanırken, bazıları ise "Ne kadar güzelleşmişsin" demekten kendisini alamıyor.

    BÜCÜR CADI'NIN ZELİŞ'İ BÜYÜDÜ

    Çocukluğu ekranlarda geçmesine rağmen son yıllarda televizyondan uzak duran oyuncu, müzisyen Mert Cari ile evlendi.

    İlk ekran deneyimini henüz üç yaşındayken tadan Merve Erdoğan, asıl çıkışını dokuz yaşındayken rol aldığı Bücür Cadı dizisinde canlandırdığı Zeliş karakteriyle yaptı.

    2000 li yılların çocuk yıldızı şimdilerde evli! Bücür Cadı’nın Zeliş’i değişimi ile göz kamaştırıyor #1

    Sosyal medyada aktif olan Bücür Cadı'nın Zeliş'i Erdoğan, eşiyle olan mutlu anlarını paylaşmayı ihmal etmiyor. Değişimi ile göz dolduran oyuncu, güzelliği ile hayranlarından tam not aldı.

    2000 li yılların çocuk yıldızı şimdilerde evli! Bücür Cadı’nın Zeliş’i değişimi ile göz kamaştırıyor #2

    2000 li yılların çocuk yıldızı şimdilerde evli! Bücür Cadı’nın Zeliş’i değişimi ile göz kamaştırıyor #3

    2000 li yılların çocuk yıldızı şimdilerde evli! Bücür Cadı’nın Zeliş’i değişimi ile göz kamaştırıyor #4

    2000 li yılların çocuk yıldızı şimdilerde evli! Bücür Cadı’nın Zeliş’i değişimi ile göz kamaştırıyor #5

    2000 li yılların çocuk yıldızı şimdilerde evli! Bücür Cadı’nın Zeliş’i değişimi ile göz kamaştırıyor #6


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