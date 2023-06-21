2012 film konusu nedir, oyuncuları kimler? Dünyanın sonu... Vizyona girdiği dönemle büyük bir ilgiyle izlenen 2012 filmi, bu akşam televizyonda izleyicilerle buluşuyor. 2012 film konusu ve oyuncu kadrosu da araştırılıyor. İşte filme dair detaylar...

2009 yılında vizyona giren ve milyonların aklında soru işareti bırakan 2012 filmi, bu akşam televizyon akışında yer alıyor.

Denk gelen seyirciler, 2012 filmi hakkındaki bilgileri sorguluyor.

2012 film konusu ve oyuncu kadrosu merakla araştırılıyor.

Yönetmenliğini Roland Emmerich'in üstlendiği 2012 filmi dünyanın sonu ile ilgili birçok tartışmayı gündeme taşımıştı.

Peki, 2012 filmi neyi anlatıyor? 2012 film konusu nedir? 2012 film oyuncuları kimlerdir? İşte ayrıntılar...

2012 film konusu:

2012, dünyanın sonunu getiren global bir felaketin ardından, kurtulanların kahramanca mücadelelerini anlatan destansı bir maceradır.

Asırlar önce, Mayalılar bize takvimlerini bıraktılar. Üstelik bu takvimin bir son günü vardı ve bunun anlamı açıktı.

O günden beri, astrologlar onu keşfettiler, numeroloji uzmanları kehanet için takvimden şifreler çıkardılar, jeologlar dünyanın o zaman vadesinin dolacağını söylediler ve hatta hükümet bilimcileri bile dünyayı 2012'de bekleyen devasa çaplı afeti yadsıyamıyorlar.

2012 geldiğinde bileceğiz ki uyarıldık.

Tarihte daha önce hiçbir kültürde, farklı dinde ve bilim insanları ile devletler arasında bir yıl bu kadar belirgin bir şekilde önem taşımamıştır.

2012 filmi oyuncu kadrosu

John Cusack - Jackson Curtis, Ara sıra bir limuzin sürücüsü olarak çalışan bir bilimkurgu kitap yazarı.

Chiwetel Ejiofor - Adrian Helmsley, Başkan'ın bilimsel danışmanı.

Amanda Peet - Kate Curtis, Jackson'ın eski eşi.

Liam James - Noah Curtis, Jackson ve Kate'in oğlu.

Morgan Lily - Lilly Curtis, Jackson ve Kate'in kızı

Thomas McCarthy - Dr. Gordon Silberman, Kate'nin şimdiki erkek arkadaşı ve plastik bir cerrah.

Danny Glover - Thomas Wilson, Amerika Birleşik Devletleri başkanı

Thandie Newton - Laura Wilson, ABD başkanının kızı

Oliver Platt - Carl Anheuser, Beyaz Saray'ın kurmay şefi.

Zlatko Burić - Yuri Karpov, bir Rus milyarder

Beatrice Rosen .... Tamara, Yuri'nin kız arkadaşı

Chin Han - Tenzin, bir Tibet çalışanı

Osric Chau - Nima, bir Budist rahip ve Tenzin'in erkek kardeşi

Lisa Lu - Grandma Sonam, Nima ve Tenzin'in büyükannesi

John Billingsley - Profesör Frederic West, Amerikalı bilim insanı

Johann Urb - Sasha, bir Rus pilot.

George Segal - Tony Delgatto, yolculuk yapan yaşlı bir müzisyen

Blu Mankuma - Harry Helmsley, Adrian'ın babası ve Tony'nin muzikal partneri

Jimi Mistry - Dr. Satnam Tsurutani, Hindistan'a gelmek üzere olan olayları keşfeden bir bilim insanı.

Stephen McHattie - Kaptan Michaels, Geminin kaptanı