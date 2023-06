2020 yarışmacıları yarışıyor! 20 Haziran MasterChef All Star’da ana kadroya giren isim belli oldu MasterChef All Star'da yeni hafta başladı. 2020 yarışmacıları ana kadroya girebilmek için kıyasıya yarıştı. Peki 20 Haziran MasterChef All Star'da önlüğü kim aldı? İşte MasterChef All Star ana kadroya dahil olan 6. isim...

Bu sezon yeni formatıyla ekranlara gelen MasterChef Türkiye’de, eski yarışmacılar yer alıyor. Eski yarışmacıları arasından güçlü bir kadro çıkarmaya hazırlanan MasterChef Türkiye All Star’da seçme turu devam ediyor. Geçtiğimiz hafta 2018-2019 sezonu yarışmacıları yer aldı. Toplamda 5 kişi ana kadroya dahil oldu. Dün akşam itibarıyla 2020 sezonu yarışmacıları programda yerini aldı. MasterChef önlüğü için kıran kırana mücadele gerçekleşti. İlk turda Adana yöresine ait yüksük çorbasını yaban yarışmacılardan Tanya, Esra, Ayyüce, Sefa, Eray ve Ebru ikinci tura kaldı. Yaratıcılık turunda tuz ve acı biberle tatlı yapmaları istendi. En iyi tabağı çıkararak ana kadroya dahil olan 6. yarışmacı belli oldu. MasterChef All Star dün akşam kim kazandı? MasterChef All Star'da dün akşam 2020 sezonu yarışmacıları yer aldı. İki turda da harikalar yaratarak ana kadroya giren yarışmacı Sefa Okyay Kılıç oldu.