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- 2022 Altın Kelebek Ödülleri ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
2022 Altın Kelebek Ödülleri ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
48. kez düzenlenen Altın Kelebek Ödülleri, sahipleriyle buluşacak. Peki Altın Kelebek ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte ayrıntılar...
- Haber Merkezi
- 22.11.2022 - 09:43
2022 Altın Kelebek Ödülleri için geri sayım başladı...
Farklı kategorilerde birçok ünlü ismin ödül alacağı gece için hazırlıklar tamamlanıyor.
Oylama neticesinde aday olan isimler arasında kimlerin ödülleri kazandığı da netleşti. Geçtiğimiz yıl Çağla Şıkel ve Cem Davran'ın sunduğu töreni bu yıl da sunmaları bekleniyor.
Peki, Pantene Altın Kelebek Ödülleri hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? İşte detaylar...
2022 Altın Kelebek ödül töreni ne zaman?
Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni 4 Aralık Pazar akşamı canlı yayınla saat 19.30'da Kanal D ve Teve2'de olacak.