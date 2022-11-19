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- 2022 FIFA Dünya Kupası'nda TRT1 dizileri yayınlanacak mı? TRT1 dizileri hangi günler yok?
2022 FIFA Dünya Kupası'nda TRT1 dizileri yayınlanacak mı? TRT1 dizileri hangi günler yok?
Heyecanla beklenen FIFA Dünya Kupası için geri sayım başladı. Maçlar TRT1 ekranlarında yayınlanacak? Peki Dünya Kupası'nda diziler yayınlanacak mı? TRT1 dizileri hangi günler yok? İşte detaylar...
- 19.11.2022 - 15:09
20 Kasım ile 18 Aralık tarihinde TRT1 ekranlarında yayınlanacak olan 2022 FIFA Dünya Kupası maçları heyecanla bekleniyor.
Bu yıl Katar’da düzenlenen FIFA Dünya Kupası maçları, TRT1 ekranlarında yayınlanan dizileri de etkileyecek.
TRT1 dizilerinin Dünya Kupası sürecinde yayınlanıp yayınlanmayacağı dizi severler tarafından merak konusu oldu.
Peki Dünya Kupası’nda TRT1 dizileri yayınlanacak mı? TRT1 dizileri hangi günler yayınlanmayacak? İşte detaylar…
Dünya Kupası'nda TRT1 dizileri yayınlanacak mı?
TRT1 Dünya Kupası haftasındaki yayın akışını açıkladı.
- 20 Kasım Pazar günü Teşkilat
- 21 Kasım Pazartesi günü Alparslan Büyük Selçuklu
- 22 Kasım Salı günü Yürek Çıkmazı yeni bölümü yayınlanacak
- 23 Kasım- 27 Kasım tarihleri arasında TRT 1 ekranlarında dizi yayını olmayacak
- 24 Kasım günü Balkan Ninnisi
- 25 Kasım günü Kasaba Doktoru
- 26 Kasım günü Gönül Dağı
- 27 Kasım günü ise Teşkilat dizisi yayınlanmayacak