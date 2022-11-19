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2022 FIFA Dünya Kupası'nda TRT1 dizileri yayınlanacak mı? TRT1 dizileri hangi günler yok?

2022 FIFA Dünya Kupası'nda TRT1 dizileri yayınlanacak mı? TRT1 dizileri hangi günler yok?

Heyecanla beklenen FIFA Dünya Kupası için geri sayım başladı. Maçlar TRT1 ekranlarında yayınlanacak? Peki Dünya Kupası'nda diziler yayınlanacak mı? TRT1 dizileri hangi günler yok? İşte detaylar...