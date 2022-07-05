2022 Kıdem Tazminatı tavan ücreti yükseldi! Yeni kıdem tazminatı tavanı ne kadar oldu?

2022 Kıdem Tazminatı tavan ücreti yükseldi! Yeni kıdem tazminatı tavanı ne kadar oldu?

5 bin 500 olan asgari ücret sonrasında kıdem tazminatı merak konusu oldu. Peki, kıdem tazminatı tavanı 2022 Temmuz ne kadar? İşte detaylar..

Haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklamasıyla birlikte memurların alacağı zam oranı da belli oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre; 6 aylık enflasyon farkı olarak SGK ve Bağ-Kur'lu emeklilere yüzde 42.35; memur ve memur emeklilerine ise yüzde 41.69 oranında zam yapıldı.

Asgari ücrete gelen ara zam sonrası Hazine Bakanlığı'nın yayınladığı genelge ile Kıdem Tazminatı'nın tavan ücreti de yükseldi.

Net miktarı 5 bin 500 olan asgari ücret sonrasında kıdem tazminatı merak konusu oldu.

Kıdem tazminatı tavanı 2022 Temmuz ne kadar? İşte merak edilen rakam...

2022 Temmuz kıdem tazminatı tavanı ne kadar?

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin imzasıyla yayınlanan genelgeye göre Temmuz-Aralık 2022 döneminde Kıdem Tazminatı tavanı 15 bin 371 lira 40 kuruş oldu.

Çalışanları yakından ilgilendiren kıdem tazminatı tavanının yükselmesiyle birlikte alınacak tazminatlar da arttı.

SGK brütü 15 bin 371 liranın üzerinde olan herkes tavan rakamdan faydalanabilecek.

Buna göre 10 yıl çalışmış biri işten çıkarılırsa alacağı kıdem tazminatı 153 bin 714 lira olacak.

Kıdem tazminatı hangi durumlarda verilir?

İşçinin, 1475 sayılı İş Kanunun 14’üncü maddesine göre, aynı işverene bağlı olarak en az 1 yıl çalışması ön koşulu ile birlikte;