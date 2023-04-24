2023 Cumhurbaşkanı adaylarının gençlik halleri 2023 Cumhurbaşkanı adayları YSK tarafından alfabetik sıralamayla Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce, Recep Tayyip Erdoğan ve Sinan Oğan olarak açıklandı. Merak edilen dört ismin gençlik halleri ise görenleri şaşırttı. İşte her birinin yıllar içindeki değişimi...

Türkiye'de önemli bir dönüm noktası olacak olan 2023 seçimlerine günler kaldı.

14 Mayıs Pazar günü gerçekleşecek olan Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Seçimleri için maraton sürüyor.

Vatandaşlar, oy verecekleri cumhurbaşkanı adayı için sandıkların yolunu tutacak.

2023 Cumhurbaşkanı adayları YSK tarafından alfabetik sıralamayla Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce, Recep Tayyip Erdoğan ve Sinan Oğan olarak açıklandı.

Adaylar hakkındaki bilgiler başta biyografileri ve kariyerleri olmak üzere merak ediliyor. Aynı zamanda özel hayatları da mercek altında.

Cumhurbaşkanı adayı olan isimler, uzun yıllardır siyaset hayatında yer alıyor. Bu durumda, ekran önündeki değişimleri de şaşırtıyor.

2023 Cumhurbaşkanı adaylarının gençlik hallerini sizler için bir araya getirdik.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun gençliği

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 2002 yılında siyasete atıldı. 21 yıldır aktif siyaset yapan ana muhalefet lideri Kılıçdaroğlu, 1948 doğumludur.

Şimdilerde 74 yaşında olan Kemal Kılıçdaroğlu, gençlik karelerinde saç ve sakallı haliyle dikkat çekiyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gençliği

Gençliğinden beri siyasetin içinde olan ve ardından başarı üstüne başarı ile Türkiye siyasi tarihine adını altın harflerde kazıyan Recep Tayyip Erdoğan, şimdilerde 69 yaşında.

80'li yıllardan süregelen vatan aşkıyla hizmeti harmanlayarak zirveyi gören Erdoğan, ömrünü Türkiye'de adamış bir isimdir.

Gençlik halini de hafızalarda olan Erdoğan, karizmasını hala koruyor.

Muharrem İnce'nin gençlik yılları

CHP'den ayrılarak Memleket Partisi'ni kuran siyasetçi ve eski cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, 2023 seçimleri için de kolları sıvadı.

Adaylığı kabul edilen İnce, 2002 yılından beri aktif siyaset yapmaktadır.

58 yaşındaki Muharrem İnce, yıllar içindeki değişimiyle görenleri şaşırtıyor.

Sinan Oğan gençken

MHP'deki siyasi kariyeriyle tanınan Sinan Oğan, 2015 yılında ihraç süreci yaşadı.

Oğan, 2023 Türkiye cumhurbaşkanlığı seçimi için ATA İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı olarak açıklandı.

2023 Cumhurbaşkanı Adayları arasındaki en genç isim, 55 yaşındaki Sinan Oğan oldu.