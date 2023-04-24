2023 Cumhurbaşkanı adaylarının gençlik halleri

Türkiye'de önemli bir dönüm noktası olacak olan 2023 seçimlerine günler kaldı.

14 Mayıs Pazar günü gerçekleşecek olan Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Seçimleri için maraton sürüyor.

Vatandaşlar, oy verecekleri cumhurbaşkanı adayı için sandıkların yolunu tutacak.

2023 Cumhurbaşkanı adayları YSK tarafından alfabetik sıralamayla Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce, ve Sinan Oğan olarak açıklandı.

Adaylar hakkındaki bilgiler başta biyografileri ve kariyerleri olmak üzere merak ediliyor. Aynı zamanda özel hayatları da mercek altında.

Cumhurbaşkanı adayı olan isimler, uzun yıllardır siyaset hayatında yer alıyor. Bu durumda, ekran önündeki değişimleri de şaşırtıyor.

2023 Cumhurbaşkanı adaylarının gençlik hallerini sizler için bir araya getirdik.

2023 Cumhurbaşkanı adaylarının gençlik halleri

Kemal Kılıçdaroğlu'nun gençliği

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 2002 yılında siyasete atıldı. 21 yıldır aktif siyaset yapan ana muhalefet lideri Kılıçdaroğlu, 1948 doğumludur.

2023 Cumhurbaşkanı adaylarının gençlik halleri

Şimdilerde 74 yaşında olan Kemal Kılıçdaroğlu, gençlik karelerinde saç ve sakallı haliyle dikkat çekiyor.

2023 Cumhurbaşkanı adaylarının gençlik halleri

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gençliği

Gençliğinden beri siyasetin içinde olan ve ardından başarı üstüne başarı ile Türkiye siyasi tarihine adını altın harflerde kazıyan Recep Tayyip Erdoğan, şimdilerde 69 yaşında.

80'li yıllardan süregelen vatan aşkıyla hizmeti harmanlayarak zirveyi gören Erdoğan, ömrünü Türkiye'de adamış bir isimdir.

2023 Cumhurbaşkanı adaylarının gençlik halleri

Gençlik halini de hafızalarda olan Erdoğan, karizmasını hala koruyor.

2023 Cumhurbaşkanı adaylarının gençlik halleri

Muharrem İnce'nin gençlik yılları

CHP'den ayrılarak Memleket Partisi'ni kuran siyasetçi ve eski cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, 2023 seçimleri için de kolları sıvadı.

Adaylığı kabul edilen İnce, 2002 yılından beri aktif siyaset yapmaktadır.

2023 Cumhurbaşkanı adaylarının gençlik halleri

58 yaşındaki Muharrem İnce, yıllar içindeki değişimiyle görenleri şaşırtıyor.

2023 Cumhurbaşkanı adaylarının gençlik halleri

Sinan Oğan gençken

MHP'deki siyasi kariyeriyle tanınan Sinan Oğan, 2015 yılında ihraç süreci yaşadı.

Oğan, 2023 Türkiye için ATA İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı olarak açıklandı.

2023 Cumhurbaşkanı adaylarının gençlik halleri

2023 Cumhurbaşkanı Adayları arasındaki en genç isim, 55 yaşındaki Sinan Oğan oldu.