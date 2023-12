2023'ün en çok aranan dizileri açıklandı! Gönül Dağı listeye giremedi! İşte en çok aranan diziler 2023 yılında Google'da en çok aranan diziler açıklandı. İşte o liste...

ensonhaber.com

2023 yılının sonuna geldiğimiz bugünlerde Google, her sene olduğu gibi bu yıl da yılın en çok arananlarını açıkladı.

En çok merak edilenler arasında ise şüphesiz diziler yer aldı. Her hafta yeni bölümleriyle ekrana gelen diziler izleyiciler tarafından merakla takip ediliyor.

Yerli ve yabancı diziler hakkında yapılan aramaların sonuçları herkes tarafından merak ediliyor.

Özellikle son yıllarda büyük gelişim gösteren Türk dizi sektörü tüm dünyada takip edilir hale geldi. Dizilerimizin dünya çapında elde ettiği başarılar dikkat çekiyor.

Peki, 2023 yılında en çok aranan diziler hangileri oldu? Google, 2023’ün en çok aranan dizilerini açıkladı.

'Yalı Çapkını' dizisi geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da en çok aranan dizi olurken 'Gönül Dağı' dizisinin ilk 10 içerisinde yer almaması şaşkınlık yarattı.

İşte 2023'ün en çok aranan dizileri...

1) Yalı Çapkını

2) Wednesday

3) Kızılcık Şerbeti

4) Aile

5) Hudutsuz Sevda

6) Şahmaran

7) Yabani

8) The Last Of Us

9) Kirli Sepeti

10) Ruhun Duymaz