2023'ün en çok kazanan sporcuları belli oldu! İşte dünyanın en çok kazanan sporcusu.. Forbes dergisi tarafından hazırlanan verilere göre 2023 yılının en çok kazanan sporcuları belli oldu. İşte 2023 yılının en çok kazanan sporcuları..

2023 yılının en çok kazanan sporcuları açıklandı. Dünyaca ünlü Forbes dergisinin hazırladığı listeye göre yılın en çok kazanan sporcular belli oldu.

Futbol, basketbol, golf ve dövüş sporlarında tanınan dünyaca ünlü isimlerin 2023 yılında kazandıkları paralar dudak uçuklattı.

Amerikan finans dergisi Forbes'in açıkladığı son bir yıl içerisinde en çok para kazanan sporcular listesi sosyal medyada gündeme oturdu.

İşte Forbes dergisine göre 2023 yılının en çok kazanan sporcuları..

10 - Kevin Durant (89.1 milyon dolar)

9 - Roger Federer (95.1 milyon dolar)

8 - Stephen Curry (100.4 milyon dolar)

7- Phil Mickelson (106 milyon dolar)

6 - Dustin Johnson (107 milyon dolar)

5 - Canelo Alvarez (110 milyon dolar)

4 - Lebron James (119.5 milyon dolar)

3 - Kylian Mbappe (120 milyon dolar)

2 - Lionel Messi (130 milyon dolar)

1 - Cristiano Ronaldo (136 milyon dolar)