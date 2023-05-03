2023'ün en çok kazanan sporcuları belli oldu! İşte dünyanın en çok kazanan sporcusu..

2023 yılının en çok kazanan sporcuları açıklandı. Dünyaca ünlü dergisinin hazırladığı listeye göre yılın en çok kazanan sporcular belli oldu.

Futbol, basketbol, golf ve dövüş sporlarında tanınan dünyaca ünlü isimlerin 2023 yılında kazandıkları paralar dudak uçuklattı.

Amerikan finans dergisi Forbes'in açıkladığı son bir yıl içerisinde en çok para kazanan sporcular listesi sosyal medyada gündeme oturdu.

İşte Forbes dergisine göre 2023 yılının en çok kazanan sporcuları..

10 - Kevin Durant (89.1 milyon dolar)

2023'ün en çok kazanan sporcuları belli oldu!

9 - Roger Federer (95.1 milyon dolar)

2023'ün en çok kazanan sporcuları belli oldu!

8 - Stephen Curry (100.4 milyon dolar)

2023'ün en çok kazanan sporcuları belli oldu!

7- Phil Mickelson (106 milyon dolar)

2023'ün en çok kazanan sporcuları belli oldu!

6 - Dustin Johnson (107 milyon dolar)

2023'ün en çok kazanan sporcuları belli oldu!

5 - Canelo Alvarez (110 milyon dolar)

2023'ün en çok kazanan sporcuları belli oldu!

4 - Lebron James (119.5 milyon dolar)

2023'ün en çok kazanan sporcuları belli oldu!

3 - Kylian Mbappe (120 milyon dolar)

2023'ün en çok kazanan sporcuları belli oldu!

2 - Lionel Messi (130 milyon dolar)

2023'ün en çok kazanan sporcuları belli oldu!

1 - Cristiano Ronaldo (136 milyon dolar)

2023'ün en çok kazanan sporcuları belli oldu!