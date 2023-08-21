21 Ağustos 2023 Pazartesi TV'de neler var? İşte yayın akışları
ensonhaber.com

Haftanın ilk gününde reyting yarışına girecek olan yapımlar belli oldu.

Kumandayı eline alanlar, kanalları gezmeye başladı.

Takip ettikleri yapımları kaçırmak istemeyenler ise arama motorlarında yayın akışlarına göz atıyor.

Peki, bugün televizyonda neler var? Bu akşam hangi dizi, film ve programlar yayımlanacak? İşte 21 Ağustos Pazartesi 2023 TV yayın akışı...

ATV yayın akışı

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Kardeşlerim

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Aldatmak

17:00 Yabancı Sinema Buz Devri 5: Büyük Çarpışma

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Yabancı Sinema Muhteşem Yedili

22:35 Yabancı Sinema Durgun Su

01:10 Yabancı Sinema Milyoner Baba

Kanal D yayın akışı

09:10 Yaprak Dökümü

11:00 Magazin D Yaz

12:00 Kanal D Haber Gün Arası

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Aşk-ı Memnu

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Veda Mektubu

Star TV yayın akışı

09:00 Kiralık Aşk

10:30 Çöp Adam

12:30 Yalı Çapkını

15:30 Ömer

19:00 Star Ana Haber

20:00 Yerli Sinema Düğüm Salonu

22:00 Yerli Sinema Düğüm Salonu

00:15 Yabancı Sinema Ava

Fox TV yayın akışı

TRT 1 yayın akışı

08:55 Kalk Gidelim

12:00 Son Toplayıcılar

13:15 Seksenler

16:05 Diriliş Ertuğrul

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Hay Sultan Abdülkadir Geylani Hz.

21:45 Kızılelma Bir Fetih Öyküsü

22:55 Sen Türkülerini Söyle

Show TV yayın akışı

08:00 Bu Sabah

10:00 Yeşil Vadi’nin Kızı

12:15 Aslı Hünel İle Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

00:15 Yerli Sinema Şekerpare

02:00 Yerli Sinema Amerikalı Kız

03:45 Yerli Sinema Hasret

TV8 yayın akışı

08:30 Doğduğun Ev Kaderindir

11:15 MasterChef Türkiye All Star

16:00 İşte Gelin İşte Kaynana

20:00 MasterChef Türkiye All Star

00:15 %100 Futbol

01:15 İşte Gelin İşte Kaynana