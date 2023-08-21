21 Ağustos 2023 Pazartesi TV'de neler var? İşte yayın akışları Pazartesi günü televizyonda yayınlanacak olan yapımlar, seyircilerin merak konusu oldu. 21 Ağustos 2023 Pazartesi TV'de neler var araştırılıyor. İşte yayın akışları...

ensonhaber.com Haftanın ilk gününde reyting yarışına girecek olan yapımlar belli oldu. Kumandayı eline alanlar, kanalları gezmeye başladı. Takip ettikleri yapımları kaçırmak istemeyenler ise arama motorlarında tv yayın akışlarına göz atıyor. Peki, bugün televizyonda neler var? Bu akşam hangi dizi, film ve programlar yayımlanacak? İşte 21 Ağustos Pazartesi 2023 TV yayın akışı... ATV yayın akışı 08:00 Kahvaltı Haberleri 10:00 Kardeşlerim 13:00 ATV Gün Ortası 14:00 Aldatmak 17:00 Yabancı Sinema Buz Devri 5: Büyük Çarpışma 19:00 ATV Ana Haber 20:00 Yabancı Sinema Muhteşem Yedili 22:35 Yabancı Sinema Durgun Su 01:10 Yabancı Sinema Milyoner Baba Kanal D yayın akışı 09:10 Yaprak Dökümü 11:00 Magazin D Yaz 12:00 Kanal D Haber Gün Arası 13:00 Gelinim Mutfakta 16:00 Aşk-ı Memnu 18:30 Kanal D Ana Haber 20:00 Veda Mektubu Star TV yayın akışı 09:00 Kiralık Aşk 10:30 Çöp Adam 12:30 Yalı Çapkını 15:30 Ömer 19:00 Star Ana Haber 20:00 Yerli Sinema Düğüm Salonu 22:00 Yerli Sinema Düğüm Salonu 00:15 Yabancı Sinema Ava Fox TV yayın akışı TRT 1 yayın akışı 08:55 Kalk Gidelim 12:00 Son Toplayıcılar 13:15 Seksenler 16:05 Diriliş Ertuğrul 19:00 Ana Haber 19:55 İddiaların Aksine 20:00 Hay Sultan Abdülkadir Geylani Hz. 21:45 Kızılelma Bir Fetih Öyküsü 22:55 Sen Türkülerini Söyle Show TV yayın akışı 08:00 Bu Sabah 10:00 Yeşil Vadi’nin Kızı 12:15 Aslı Hünel İle Gelin Evi 15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme 18:45 Show Ana Haber 20:00 Güldür Güldür Show 00:15 Yerli Sinema Şekerpare 02:00 Yerli Sinema Amerikalı Kız 03:45 Yerli Sinema Hasret TV8 yayın akışı 08:30 Doğduğun Ev Kaderindir 11:15 MasterChef Türkiye All Star 16:00 İşte Gelin İşte Kaynana 20:00 MasterChef Türkiye All Star 00:15 %100 Futbol 01:15 İşte Gelin İşte Kaynana