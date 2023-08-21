21 Ağustos 2023 Pazartesi TV'de neler var? İşte yayın akışları

Haftanın ilk gününde reyting yarışına girecek olan yapımlar belli oldu.
Kumandayı eline alanlar, kanalları gezmeye başladı.
Takip ettikleri yapımları kaçırmak istemeyenler ise arama motorlarında tv yayın akışlarına göz atıyor.
Peki, bugün televizyonda neler var? Bu akşam hangi dizi, film ve programlar yayımlanacak? İşte 21 Ağustos Pazartesi 2023 TV yayın akışı...
ATV yayın akışı
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Kardeşlerim
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Aldatmak
17:00 Yabancı Sinema Buz Devri 5: Büyük Çarpışma
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Yabancı Sinema Muhteşem Yedili
22:35 Yabancı Sinema Durgun Su
01:10 Yabancı Sinema Milyoner Baba
Kanal D yayın akışı
09:10 Yaprak Dökümü
11:00 Magazin D Yaz
12:00 Kanal D Haber Gün Arası
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Aşk-ı Memnu
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Veda Mektubu
Star TV yayın akışı
09:00 Kiralık Aşk
10:30 Çöp Adam
12:30 Yalı Çapkını
15:30 Ömer
19:00 Star Ana Haber
20:00 Yerli Sinema Düğüm Salonu
22:00 Yerli Sinema Düğüm Salonu
00:15 Yabancı Sinema Ava
Fox TV yayın akışı
TRT 1 yayın akışı
08:55 Kalk Gidelim
12:00 Son Toplayıcılar
13:15 Seksenler
16:05 Diriliş Ertuğrul
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Hay Sultan Abdülkadir Geylani Hz.
21:45 Kızılelma Bir Fetih Öyküsü
22:55 Sen Türkülerini Söyle
Show TV yayın akışı
08:00 Bu Sabah
10:00 Yeşil Vadi’nin Kızı
12:15 Aslı Hünel İle Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
00:15 Yerli Sinema Şekerpare
02:00 Yerli Sinema Amerikalı Kız
03:45 Yerli Sinema Hasret
TV8 yayın akışı
08:30 Doğduğun Ev Kaderindir
11:15 MasterChef Türkiye All Star
16:00 İşte Gelin İşte Kaynana
20:00 MasterChef Türkiye All Star
00:15 %100 Futbol
01:15 İşte Gelin İşte Kaynana