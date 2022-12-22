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    21 Aralık 2022 reyting sonuçları belli oldu! İşte zirvenin sahibi!

    21 Aralık 2022 Çarşamba günü yayınlanan dizi ve programların reyting sonuçları açıklandı. Reyting sıralaması ise merak konusu oldu.
    • 22.12.2022 - 11:11
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    21 Aralık 2022 reyting sonuçları belli oldu! İşte zirvenin sahibi!

    Her gün bir önceki güne ait Total, AB ve ABC sıralaması belli olurken dünün reyting sonuçları merakla bekleniyor.

    Dün akşam, Kuruluş Osman, Çöp Adam, Hayatımın Şansı, O Kız dizileri ekranlardaki yerini aldı. Güçlü yapımların reyting savaşı sona erdi.

    Dizi ve programları izlemeyi seven vatandaşlar, dün akşamın reyting sonuçlarını merak ediyor.

    Peki dün akşam en çok izlenen dizi ve programlar hangileri? İşte 21 Aralık 2022 Çarşamba reyting sonuçları...

    21 Aralık 2022 Çarşamba reyting sonuçları

    Total'de birinci sırada Kuruluş Osman, ikinci sırada Esra Erol'da, üçüncü sırada Müge Anlı ile Tatlı Sert yer aldı.

    AB'de ise birinci sırada Kuruluş Osman, ikinci sırada Çöp Adam, üçüncü sırada Esra Erol'da yer aldı.

    20+ABC1 grubunda da birinci sırada Kuruluş Osman, ikinci sırada Esra Erol'da, üçüncü sırada Müge Anlı ile Tatlı Sert yer aldı.

    21 Aralık 2022 reyting sonuçları belli oldu! İşte zirvenin sahibi! #1

    TOTAL İLK 10 PROGRAM

    1- KURULUS OSMAN       ATV

    2- ESRA EROL'DA             ATV

    3- MUGE ANLI ILE TATLI SERT     ATV

    4- KURULUS OSMAN (OZET)        ATV

    5- ATV ANA HABER          ATV

    6- SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER     FOX

    7- HAYATIMIN SANSI      FOX

    8- COP ADAM     STAR TV

    9- SHOW ANA HABER     SHOW TV

    10- O KIZ             KANAL D

    AB İLK 10 PROGRAM

    1- KURULUS OSMAN       ATV

    2- COP ADAM     STAR TV

    3- ESRA EROL'DA             ATV

    4- MUGE ANLI ILE TATLI SERT     ATV

    5- SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER     FOX

    6- ATV ANA HABER          ATV

    7- HAYATIMIN SANSI      FOX

    8- KURULUS OSMAN (OZET)        ATV

    9- COP ADAM (OZET)      STAR TV

    10- O KIZ             KANAL D

    20+ABC1 İLK 10 PROGRAM

    1- KURULUS OSMAN       ATV

    2- ESRA EROL'DA             ATV

    3- MUGE ANLI ILE TATLI SERT     ATV

    4- SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER     FOX

    5- COP ADAM     STAR TV

    6- KURULUS OSMAN (OZET)        ATV

    7- ATV ANA HABER          ATV

    8- HAYATIMIN SANSI      FOX

    9- MASTERCHEF TURKIYE             TV8

    10- SHOW ANA HABER   SHOW TV

    21 Aralık 2022 reyting sonuçları belli oldu! İşte zirvenin sahibi! #2


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