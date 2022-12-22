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- 21 Aralık 2022 reyting sonuçları belli oldu! İşte zirvenin sahibi!
21 Aralık 2022 reyting sonuçları belli oldu! İşte zirvenin sahibi!
- 22.12.2022 - 11:11
Her gün bir önceki güne ait Total, AB ve ABC sıralaması belli olurken dünün reyting sonuçları merakla bekleniyor.
Dün akşam, Kuruluş Osman, Çöp Adam, Hayatımın Şansı, O Kız dizileri ekranlardaki yerini aldı. Güçlü yapımların reyting savaşı sona erdi.
Dizi ve programları izlemeyi seven vatandaşlar, dün akşamın reyting sonuçlarını merak ediyor.
Peki dün akşam en çok izlenen dizi ve programlar hangileri? İşte 21 Aralık 2022 Çarşamba reyting sonuçları...
21 Aralık 2022 Çarşamba reyting sonuçları
Total'de birinci sırada Kuruluş Osman, ikinci sırada Esra Erol'da, üçüncü sırada Müge Anlı ile Tatlı Sert yer aldı.
AB'de ise birinci sırada Kuruluş Osman, ikinci sırada Çöp Adam, üçüncü sırada Esra Erol'da yer aldı.
20+ABC1 grubunda da birinci sırada Kuruluş Osman, ikinci sırada Esra Erol'da, üçüncü sırada Müge Anlı ile Tatlı Sert yer aldı.
TOTAL İLK 10 PROGRAM
1- KURULUS OSMAN ATV
2- ESRA EROL'DA ATV
3- MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV
4- KURULUS OSMAN (OZET) ATV
5- ATV ANA HABER ATV
6- SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX
7- HAYATIMIN SANSI FOX
8- COP ADAM STAR TV
9- SHOW ANA HABER SHOW TV
10- O KIZ KANAL D
AB İLK 10 PROGRAM
1- KURULUS OSMAN ATV
2- COP ADAM STAR TV
3- ESRA EROL'DA ATV
4- MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV
5- SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX
6- ATV ANA HABER ATV
7- HAYATIMIN SANSI FOX
8- KURULUS OSMAN (OZET) ATV
9- COP ADAM (OZET) STAR TV
10- O KIZ KANAL D
20+ABC1 İLK 10 PROGRAM
1- KURULUS OSMAN ATV
2- ESRA EROL'DA ATV
3- MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV
4- SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX
5- COP ADAM STAR TV
6- KURULUS OSMAN (OZET) ATV
7- ATV ANA HABER ATV
8- HAYATIMIN SANSI FOX
9- MASTERCHEF TURKIYE TV8
10- SHOW ANA HABER SHOW TV