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21 Aralık 2022 reyting sonuçları belli oldu! İşte zirvenin sahibi!

21 Aralık 2022 reyting sonuçları belli oldu! İşte zirvenin sahibi!

21 Aralık 2022 Çarşamba günü yayınlanan dizi ve programların reyting sonuçları açıklandı. Reyting sıralaması ise merak konusu oldu.