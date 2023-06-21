21 Haziran Çarşamba 2023 yayın akışı! Bugün TV'de neler var? İzleyiciler, 21 Haziran Çarşamba TV yayın akışlarına göz atıyor. İşte kanallar ve günlük programları...

Hafta ortasında TV macerası devam ediyor.

Takip ettikleri yapımı kaçırmak istemeyen seyirciler, günü ve saatini bilmek istiyor.

21 Haziran Çarşamba akşamı Hababam Sınıfı Uyanıyor, 2012, Üvey Anne, Görümce, Benim Güzel Ailem, Recep İvedik 6 ve MasterChef Türkiye All Star programları yayında olacak.

Peki, bugün televizyonda neler var? Bu akşam hangi dizi, film ve programlar yayınlanacak? İşte 21 Haziran Çarşamba 2023 TV yayın akışı...

ATV yayın akışı

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol’da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Üvey Anne

23:00 Baz Gaza (Yabancı Sinema)

Kanal D yayın akışı

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Yaprak Dökümü

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Aşk ve Umut

17:00 Hicran

18:40 Kanal D Ana Haber

20:00 2012 (Yabancı Sinema)

Star TV yayın akışı

09:30 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:00 Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde

16:00 Sefirin Kızı

18:15 Star Haber

19:00 Çok Güzel Hareketler 2

20:00 Görümce (Yerli Sinema)

Fox TV yayın akışı

10:45 Çağla İle Yeni Bir Gün

12:15 En Hamarat Benim

16:00 Taçsız Prenses

19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber

20:00 Recep İvedik 6 (Yerli Sinema)

22:30 Kısmet

TRT 1 yayın akışı

09:00 Kalk Gidelim

12:15 Şehirden Uzakta

13:40 Seksenler

16:15 Diriliş Ertuğrul

18:55 İddiaların Aksine

19:00 Ana Haber

20:00 Benim Güzel Ailem

Show TV yayın akışı

08:00 Bu Sabah

10:00 Güzel Günler

12:15 Aslı Hünel İle Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Hababam Sınıfı Uyanıyor (Yerli Sinema)

22:15 Atla Gel Şaban (Yerli Sinema)

TV8 yayın akışı

08:30 Doğduğun Ev Kaderindir

11:15 MasterChef Türkiye All Star

15:00 Canım Annem

16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

20:00 MasterChef Türkiye All Star