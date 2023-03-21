21 Mart Salı TV yayın akışları! Bugün televizyonda neler var?

Medya gündeminde heyecan ve aksiyon hız kesmeden devam ediyor.

Diziler, yarışmalar, gündüz programları, filmler, ana haber bültenleri ve reality programların yanı sıra birçok yapım izleyicileriyle buluşuyor.

21 Mart Salı Aile, Üç Kız Kardeş, Ben Bu Cihana Sığmazam, Gecenin Ucunda, Survivor 2023, Taçsız Prenses ve Yürek Çıkmazı ekranlarda olacak.

Peki, bugün televizyonda neler var? Bu akşam hangi dizi, film ve programlar yayımlanacak? İşte 21 Mart 2023 Salı TV yayın akışı...

21 Mart TV yayın akışı 2023

ATV yayın akışı

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert

13:00 atv Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol'da

19:00 atv Ana Haber

20:00 Ben Bu Cihana Sığmazam

Kanal D yayın akışı

07:00 Asi

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Hayat Şarkısı

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Aşk ve Umut

17:00 Hicran

18:40 Kanal D Ana Haber

20:00 Üç Kız Kardeş

Star TV yayın akışı

07:00 Mesut Yar İle Bugün

09:30 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:00 Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde

16:00 Toprak İle Fidan

17:30 Söz

18:15 Star Haber

19:00 Çok Güzel Hareketler 2

Fox TV yayın akışı

07:45 İlker Karagöz İle Çalar Saat

10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün

12:45 En Hamarat Benim

15:45 Ego

18:00 Yalnız Kalpler

19:00 Selçuk Tepeli ile Fox Ana Haber

20:00 Taçsız Prenses

TRT 1 yayın akışı

08:40 Bu Toprağın Sesi

10:30 Alişan İle Hayata Gülümse

13:10 Adını Sen Koy

14:20 Seksenler

16:50 Yunus Emre

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Yürek Çıkmazı

23:50 Veysel (Yerli Sinema)

Show TV yayın akışı

09:00 Bu Sabah

10:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

12:15 Aslı Hünel İle Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Aile

TV8 yayın akışı

07:15 8'de Sağlık

08:30 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa

10:30 Survivor 2023

12:15 Survivor Panorama

15:00 Canım Annem

16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

20:00 Survivor 2023

00:15 Survivor Ekstra