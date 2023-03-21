21 Mart Salı TV yayın akışları! Bugün televizyonda neler var? Salı günü televizyon ekranlarından neler var neler yok sorusuna yanıt aranıyor. Peki, 21 Mart 2023 Salı televizyonda neler, hangi diziler/filmler var? İşte kanalların saatlere göre yayın akışları...

Medya gündeminde heyecan ve aksiyon hız kesmeden devam ediyor. Diziler, yarışmalar, gündüz programları, filmler, ana haber bültenleri ve reality programların yanı sıra birçok yapım izleyicileriyle buluşuyor. 21 Mart Salı Aile, Üç Kız Kardeş, Ben Bu Cihana Sığmazam, Gecenin Ucunda, Survivor 2023, Taçsız Prenses ve Yürek Çıkmazı ekranlarda olacak. Peki, bugün televizyonda neler var? Bu akşam hangi dizi, film ve programlar yayımlanacak? İşte 21 Mart 2023 Salı TV yayın akışı... 21 Mart TV yayın akışı 2023 ATV yayın akışı 08:00 Kahvaltı Haberleri 10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert 13:00 atv Gün Ortası 14:00 Mutfak Bahane 16:00 Esra Erol'da 19:00 atv Ana Haber 20:00 Ben Bu Cihana Sığmazam Kanal D yayın akışı 07:00 Asi 09:00 Neler Oluyor Hayatta? 11:00 Hayat Şarkısı 13:00 Gelinim Mutfakta 16:00 Aşk ve Umut 17:00 Hicran 18:40 Kanal D Ana Haber 20:00 Üç Kız Kardeş Star TV yayın akışı 07:00 Mesut Yar İle Bugün 09:30 Sabahın Sultanı Seda Sayan 13:00 Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde 16:00 Toprak İle Fidan 17:30 Söz 18:15 Star Haber 19:00 Çok Güzel Hareketler 2 Fox TV yayın akışı 07:45 İlker Karagöz İle Çalar Saat 10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün 12:45 En Hamarat Benim 15:45 Ego 18:00 Yalnız Kalpler 19:00 Selçuk Tepeli ile Fox Ana Haber 20:00 Taçsız Prenses TRT 1 yayın akışı 08:40 Bu Toprağın Sesi 10:30 Alişan İle Hayata Gülümse 13:10 Adını Sen Koy 14:20 Seksenler 16:50 Yunus Emre 19:00 Ana Haber 19:55 İddiaların Aksine 20:00 Yürek Çıkmazı 23:50 Veysel (Yerli Sinema) Show TV yayın akışı 09:00 Bu Sabah 10:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi 12:15 Aslı Hünel İle Gelin Evi 15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme 18:45 Show Ana Haber 20:00 Aile TV8 yayın akışı 07:15 8'de Sağlık 08:30 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa 10:30 Survivor 2023 12:15 Survivor Panorama 15:00 Canım Annem 16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz 20:00 Survivor 2023 00:15 Survivor Ekstra