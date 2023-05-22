21 Mayıs Pazar reyting sonuçları açıklandı! Hangi yapım birinci oldu? Teşkilat, EGO, Survivor... 21 Mayıs 2023 Pazar günü yayınlanan diziler, filmler ve haber bültenleri arasındaki reyting yarışı sona erdi. Peki reyting yarışını kim kazandı? İşte dünün reyting sonuçları…

Her gün bir önceki güne ait Total, AB ve ABC sıralaması belli olurken dünün reyting sonuçları merakla bekleniyor. Dün akşam, Cumhurbaşkanı Balkon Konuşması, Sinan Oğan Özel, Cumhur İttifakı Liderleri Açıklama programları ekranlarda yerini aldı. İzleyiciler, dün akşamın reyting sonuçlarını merak ediyor. Peki dün akşam en çok izlenen dizi ve programlar hangileri? 21 Mayıs Pazar reyting sonuçları Total'de birinci sırada Teşkilat, ikinci sırada Gülbin Tosun İle FOX Ana Haber Hafta Sonu, üçüncü sırada Survıvor yer aldı. AB'de ise ilk sırada Teşkilat, ikinci sırada Gülbin Tosun İle FOX Ana Haber Hafta Sonu, üçüncü sırada Güzel Günler yer aldı.