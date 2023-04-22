21 Nisan reyting sonuçları açıklandı! Bakın bayramın ilk günü en çok ne izlenmiş... 21 Nisan 2023 Cuma günü yayınlanan diziler, filmler ve haber bültenleri arasındaki reyting yarışı sona eriyor. Peki reyting yarışını kim kazandı? İşte dünün reyting sonuçları…

Her gün bir önceki güne ait Total, AB ve ABC sıralaması belli olurken dünün reyting sonuçları merakla bekleniyor. Dün akşam gündüz kuşağı programları ve birbirinden güzel diziler ekranlardaki yerini aldı. Güçlü yapımların reyting savaşı sona erdi. İzleyiciler, dün akşamın reyting sonuçlarını merak ediyor. Peki dün akşam en çok izlenen dizi ve programlar hangileri? 21 Nisan Cuma reyting sonuçları Total'de birinci sırada Yalı Çapkını, ikinci sırada Yalı Çapkını özet, üçüncü sırada Ateş Kuşları yer aldı. AB'de ise ilk sırada Yalı Çapkını, ikinci sırada Yalı Çapkını özet, üçüncü sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber yer aldı. 20+ABC1 grubunda ise ilk sırada Yalı Çapkını, ikinci sırada Yalı Çapkını özet, üçüncü sırada Ateş Kuşları yer aldı.